Bakan Soylu: 2020 yılında kadın cinayetleri yüzde 21 düştü (2)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMAİçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında çok yönlü yürütülen çalışmalar ve tedbirler sayesinde kadın cinayetlerinde azalış sağlandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında çok yönlü yürütülen çalışmalar ve tedbirler sayesinde kadın cinayetlerinde azalış sağlandı. Eğitimli kolluk personelince doldurulan 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olay Kayıt Formu' güncellendi. Bu yeni formlar sayesinde risk analizleri artık daha etkin şekilde yapılabilecek ve adli makamların daha ivedi karar vermesine yardımcı olunacak. 2020 yılında, bir önceki yıla göre koruyucu tedbir kararında da artış oldu. 6284 Sayılı Kanun kapsamında şiddet mağdurlarına yönelik geçen yıl koruyucu tedbir kararı yüzde 39, şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararı yüzde 64 arttı.

BÜRO AMİRLİĞİ SAYISI 1086'YA ÇIKARILDIBakanlık tarafından, polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 6284 Sayılı Kanun kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemlerin konusunda eğitim almış birimler tarafından ve tek elden takibinin yapılması amacıyla il düzeyinde bulunan 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri' ilçe düzeyine de yaygınlaştırıldı. Emniyet bünyesinde bin 5 büro amirliği, Jandarma bünyesinde ise 5 Şube Müdürlüğü ile 76 Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçları ile Mücadele Kısım Amirliği olarak bin 86 yeni birim kuruldu. 29 Ekim 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında polis merkezi amirliklerinde ve jandarma karakollarında görev yapan 154 bin 231 kolluk personeline 'aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele' konusunda eğitim verildi. Söz konusu eğitimlere, Covid-19 salgını sebebiyle uzaktan eğitim modeliyle devam edildi.68 BİN 214 KADIN ACİL DURUMLARDA KADES'E İHBARDA BULUNDUBakanlık tarafından 2018 yılında hizmete alınan kadınların acil durumlarda yardım isteyebilecekleri Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını bugüne kadar 1 milyon 327 bin kişi indirdi. 68 bin 214 kadın, acil durumlarda ihbarda bulundu. Şiddet mağdurlarının ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya üzerinden yapmış olduğu ihbarlara da kolluk kuvvetleri tarafından takip edilerek, anında müdahale edildi. Yıllara göre kadın cinayetleri mukayese edildiğinde ise; 2019'da 336 kadın cinayeti işlenirken, 2020'de yüzde 21'lik azalışla 266'ya geriledi.ELEKTRONİK KELEPÇE 81 İLDE YAYGINLAŞTIRILACAK

Elektronik kelepçe uygulaması ile 6284 Sayılı Kanun kapsamında aile mahkemeleri hakimleri tarafından verilen kararlara istinaden, şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilerin şiddet mağdurlarına yaklaşıp yaklaşmadığı izlenebiliyor. İhlal olduğu takdirde mağdurda ve failde bulunan cihazlara bildirim gönderilerek ikaz yapılabiliyor. İhlalin devamında ise izleme merkezindeki görevlilerce ilgili kolluğa haber verilerek ihlali yapan şüpheliye, müdahale edilmesi sağlanıyor. 15 ilde pilot olarak başlatılan elektronik kelepçe uygulaması bu yıl 81 ilde yaygınlaştırılacak. Elektronik kelepçe uygulaması, bugüne kadar 201 vakada kullanılırken, 51 vaka ise halen takip ediliyor. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokolle Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kurulan bin kapasiteli elektronik kelepçe izleme merkezi, ocak ayında faaliyete başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı