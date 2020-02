Bakan Soylu: 2019'da, trafikte 1250 daha az can kaybı yaşandı

06.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:15

ANTALYA'da düzenlenen Şehit Fethi Sekin Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı'na Skype uygulaması ile katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir önceki yıla oranla 2019 yılında yaşanan ölümlü trafik kazalarında yüzde 22.4, can kaybında yüzde 25.2 azalma olduğunu belirterek, can kaybının 1250 azaldığını söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nca, 5-6 Şubat tarihlerinde düzenlenen Şehit Fethi Sekin Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı, Antalya'da yapılıyor. 5 yıldızlı bir otelde gerçekleşen toplantıya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 81 il emniyet müdürlüklerinin trafik birim amirleri katıldı.

Toplantıda, dünyada yılda 1 milyon 300 bin insanın hayatını kaybettiği trafik kazalarında, can kayıpları, yaralanmalar ve sakatlanmalar ile mal kayıplarının en aza indirilmesi konuları ele alındı. Toplantıya Skype uygulaması üzerinden görüntülü katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin trafik birim amirlerine seslendi.2019'DA 1250 DAHA AZ ÖLÜMEmniyet birimlerinin sahada gösterdiği üstün gayretler ile 2019 yılında bir önceki yıla göre ölümlü trafik kazalarında yüzde 22.4, can kayıplarında yüzde 25.2 azalma olduğunu belirten Süleyman Soylu, "Bundan iki yıl evvel trafikte hem olay yerinde hem de hastanelerde ölen toplam vatandaş sayısı, trafik kazalarından dolayı 7 bin 427 oldu. 2018 yılında bu rakam 6 bin 675'e düşürüldü. Şimdi bu rakam 1250 kişi daha azaldı. Bizim bu yıl bu rakamı 5 binden 1 de olsa altına çekmek temel hedeflerimizden biri. Öncelikle 100 binde 5 hedefine düşmeliyiz. Ardından 100 binde 4, 3'ler bizim temel hedefimiz olmalı" diye konuştu.ÖRNEK PROJELERTrafik kazalarında can ve mal kayıplarının önlenmesi için İçişleri Bakanlığı öncülüğünde uygulanan 'Bu Yılda Hep Birlikteyiz', 'Kırmızı Düdük', 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' projelerini örnek gösteren Vali Karaloğlu ise Antalya'nın 22 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olduğunu belirtti. Karaloğlu, "Trafiği yoğun olan bir şehir. Bu şehirde trafik kurallarına uyulması ve denetimler belki diğer şehirlerimizden biraz daha önemli. Burada yapacağımız bir hata ve kaza sadece bizi değil, bu şehre çok sayıda yabancının gelmesi nedeniyle Türkiye'nin imajı ve görüntüsünü de maalesef kötü etkiliyor" dedi.MOTOSİKLETLE ÖLÜMLÜ KAZA ORANI YARIYA DÜŞTÜİçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kampanya ve projelerinin yanı sıra, 'Ölümle Tokalaşma', 'Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var' gibi projelerin sadece Antalya'da değil, Türkiye genelinde büyük farkındalıklar oluşturulduğunu anlattı. kentin, Türkiye'de kişi başına düşen motosiklet ve en çok ölümlü kazaların olduğu il olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, 'Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var' projesinde uygulanan kask zorunluluğu sayesinde, yaklaşık bir yılda motosikletli ölümlü kaza oranında yüzde 50'ye yakın düşüş yaşandığını dile getirdi.KAZALAR YÜZDE 22.4, ÖLÜ SAYISI YÜZDE 25.2 AZALDIEmniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, trafik terörüyle etkin mücadele etmek ve kazaları en aza indirmek için sürekli, etkin ve yoğun şekilde saha denetimleri konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapıldığını söyledi. Aktaş, can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için uygulanan kontrol ve denetimlerin yanı sıra vatandaşın bilincini artırmaya yönelik eğitim çalışmaları ve kitle iletişim araçları vasıtasıyla farkındalık faaliyetlerinin yürütüldüğünü kaydetti. 2019 yılında trafik güvenliğinde adeta destan yazıldığını belirten Aktaş, "Ölümlü trafik kazaları oranında yüzde 22.4, ölen insan sayısında yüzde 25.2 gibi çok ciddi bir başarıyı elbirliği ile elde etmiş olduk" dedi.EN BAŞARILI İLLERToplantıda trafik kazalarının en aza indirilmesi, kontrol, denetim ve bilgilendirme gibi faaliyetlerde en başarılı olan illerin emniyet müdürlükleri de ödüllendirildi. Trafik kazalarında meydana gelen can kaybı ve yaralanmaların azaltılmasında en başarılı il Antalya oldu. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ı plaketle ödüllendirdi. Trafik kaza oranı en düşük olan il İstanbul, tüm trafik denetim sayısı ve teknolojik kullanımda en başarılı il Sivas olarak açıklandı. Yüz yüze iletişim kurularak sürücü davranışlarını değiştirme ve teknoloji kullanımında en başarılı il Kırşehir olurken, geçen yıl meydana gelen otobüs kazalarının azaltılmasında 100 binden fazla otobüs denetimi yapan Eskişehir'de plaketle ödüllendirildi.KASKI TAKTI HAYATTA KALDITörende geçen yıl Antalya'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla başlatılan 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' projesinin hayata geçirildiği günün ertesinde, motosikletiyle yaptığı kazadan taktığı kask sayesinde kurtulan Muhammet İkbal Tatlı da ödüllendirildi. Vali Karaloğlu ve Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Tatlı'ya kask ve motosiklet ceketi armağan etti.

Tatlı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyarılarını dinledikten sonra kendisine, "Senin hayatın bu kadar ucuz olmamalı. Bakanımız, valimiz, emniyet müdürlerimiz bunları söylüyorsa varsa bir bildiklerini, sen iyisi kendine git bir kask al" dediğini, 6 Temmuz günü bir kask aldığını, aynı gün saat 16.00 sıralarında kaza geçirdiğini anlatarak, "Önce vücudum, sonra kafamın üzerinden 2 tonluk aracın arka tekerliği geçti. Bu herhalde hayatımın dönüm noktasıydı. Öldüm zannettim. Daha sonra kaldırıma oturdum ve yaşadığımı fark ettim" dedi.

Kaynak: DHA