Bakan Soylu 2017 yılında evden hırsızlık vakalarının günlük ortalamasının 282 olduğunu, 2020 yılı sonuçlarına göre bu sayının 157'ye çekildiğini...

Bakan Soylu 2017 yılında evden hırsızlık vakalarının günlük ortalamasının 282 olduğunu, 2020 yılı sonuçlarına göre bu sayının 157'ye çekildiğini açıkladı.