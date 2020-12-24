Bakan Soylu 2017 yılında evden hırsızlık vakalarının günlük ortalamasının 282 olduğunu, 2020 yılı sonuçlarına göre bu sayının 157'ye çekildiğini...
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Bakan Soylu 2017 yılında evden hırsızlık vakalarının günlük ortalamasının 282 olduğunu, 2020 yılı sonuçlarına göre bu sayının 157'ye çekildiğini...

24.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:53
Bakan Soylu 2017 yılında evden hırsızlık vakalarının günlük ortalamasının 282 olduğunu, 2020 yılı sonuçlarına göre bu sayının 157'ye çekildiğini...

Bakan Soylu 2017 yılında evden hırsızlık vakalarının günlük ortalamasının 282 olduğunu, 2020 yılı sonuçlarına göre bu sayının 157'ye çekildiğini açıkladı.

Bakan Soylu 2017 yılında evden hırsızlık vakalarının günlük ortalamasının 282 olduğunu, 2020 yılı sonuçlarına göre bu sayının 157'ye çekildiğini açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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