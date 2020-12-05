Son dakika haberi: Bakan Soylu, sokağa çıkma yasakları genel değerlendirme toplantısında konuştu
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Son dakika haberi: Bakan Soylu, sokağa çıkma yasakları genel değerlendirme toplantısında konuştu

05.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:55

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Soylu, sokağa çıkma yasakları genel değerlendirme toplantısında konuştu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasakları genel değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakan Soylu, sokağa çıkma yasakları genel değerlendirme toplantısında konuştu

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasakları genel değerlendirme toplantısına katıldı.

Son dakika haberi: Bakan Soylu, sokağa çıkma yasakları genel değerlendirme toplantısında konuştu
Son dakika haberi: Bakan Soylu, sokağa çıkma yasakları genel değerlendirme toplantısında konuştu
Son dakika haberi: Bakan Soylu, sokağa çıkma yasakları genel değerlendirme toplantısında konuştu
Son dakika haberi: Bakan Soylu, sokağa çıkma yasakları genel değerlendirme toplantısında konuştu
Son dakika haberi: Bakan Soylu, sokağa çıkma yasakları genel değerlendirme toplantısında konuştu
Son dakika haberi: Bakan Soylu, sokağa çıkma yasakları genel değerlendirme toplantısında konuştu
Son dakika haberi: Bakan Soylu, sokağa çıkma yasakları genel değerlendirme toplantısında konuştu
Son dakika haberi: Bakan Soylu, sokağa çıkma yasakları genel değerlendirme toplantısında konuştu
Son dakika haberi: Bakan Soylu, sokağa çıkma yasakları genel değerlendirme toplantısında konuştu
Son dakika haberi: Bakan Soylu, sokağa çıkma yasakları genel değerlendirme toplantısında konuştu
Son dakika haberi: Bakan Soylu, sokağa çıkma yasakları genel değerlendirme toplantısında konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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