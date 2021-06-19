Bakan Soylu: "17 Haziran'da Van'da arkadaşlarımız bir aracı durdurup 3 kişinin bulunduğu araçta C-4 patlayıcı ele geçirdi"
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Bakan Soylu: "17 Haziran'da Van'da arkadaşlarımız bir aracı durdurup 3 kişinin bulunduğu araçta C-4 patlayıcı ele geçirdi"

Bakan Soylu: '17 Haziran'da Van'da arkadaşlarımız bir aracı durdurup 3 kişinin bulunduğu araçta C-4 patlayıcı ele geçirdi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "17 Haziran'da Van'da arkadaşlarımız bir aracı durdurup 3 kişinin bulunduğu araçta C-4 patlayıcı ele geçirdi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "17 Haziran'da Van'da arkadaşlarımız bir aracı durdurup 3 kişinin bulunduğu araçta C-4 patlayıcı ele geçirdi" dedi.

POLSAN Olağan Genel Kurulu'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Haziran'da Van Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada; 3 kişinin bulunduğu aracın durdurulduğunu, yapılan arama sonucunda, C-4 patlayıcı madde ve hoparlör içerisine yerleştirilmiş, mıknatıslı bomba düzeneği ile kumandası ele geçirildiğini açıkladı. Devam eden çalışmalarda ise araçta bulunan bir şahısla irtibatlı olan ve patlayıcıdan haberdar olduğu değerlendirilen bir kişi daha gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bakan Soylu: "17 Haziran'da Van'da arkadaşlarımız bir aracı durdurup 3 kişinin bulunduğu araçta C-4 patlayıcı ele geçirdi" - Haberler
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