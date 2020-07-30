Bakan Soylu: "162 bin 800 personelimizle bütün bayram boyunca teyakkuz halindeyiz" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sürücülere ve yolculara uyarıda bulunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yolculara ve çocuklara da hediye vermesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları AFYONKARAHİSAR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla yapılacak yol...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sürücülere ve yolculara uyarıda bulunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yolculara ve çocuklara da hediye vermesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları AFYONKARAHİSAR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla yapılacak yol kontrol ve trafik denetimi uygulaması kapsamında Afyonkarahisar'da denetim faaliyetlerinin ardından açıklamalarda bulundu. (1) Kaynak: AA