Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi
- Resim yapan çocuklar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşinin gelişi ve karşılanması Bakan Soylu'nun şehit aileleriyle selamlaşması,çocukları ellerinden öpmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin çocukları ve eşleriyle kahvaltıda bir araya geldi.
- Resim yapan çocuklar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşinin gelişi ve karşılanması
Bakan Soylu'nun şehit aileleriyle selamlaşması,çocukları ellerinden öpmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin çocukları ve eşleriyle kahvaltıda bir araya geldi.
Kaynak: AA
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