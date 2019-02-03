Bakan Soylu, 15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polisi Sancar'ın Ailesini Ziyaret Etti

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Mehmet Akif Sancar'ın ailesini ziyaret etti. Bakan Soylu, Sancar'ın oğluna bayrak ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında F-16 savaş uçaklarından Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yönelik bombalı saldırıda şehit olan özel harekat polisi Mehmet Akif Sancar'ın Etimesgut ilçesinde oturan eşi ve çocuklarını ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu ve şehit için dua edildi. Aile ile bir süre sohbet eden Bakan Soylu, şehidin oğluna bayrak ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Annesinin isteğiyle polis olan şehit Sancar, İzmir'de polislik okulunu okumasının ardından Balıkesir'de Özel Harekat'a girdi. Güneydoğu'da ilk görev yeri Tunceli olan Sancar, Iğdır, Ankara ve Şırnak'ta görev yaptı. 2'si kız 3 çocuk babası Sancar, şehit olduğunda 45 yaşındaydı. FETÖ'cü darbe girişimi sırasında istirahatte olan Sancar, göreve çağrılması üzerine ailesiyle vedalaşacak vakit bile bulamadan Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na gitti. Sancar, saat 23.57'de eşiyle yaptığı görüşmeden 6 dakika sonra FETÖ'cü F-16 pilotlarınca atılan bomba nedeniyle şehit oldu.

- Ankara

Kaynak: DHA