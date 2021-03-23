Bakan Soylu: "15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 54 bin 86 operasyon gerçekleştirildi"
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Bakan Soylu: "15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 54 bin 86 operasyon gerçekleştirildi"

23.03.2021 19:36 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:45

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu 54'üncü Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu 54'üncü Toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu 54'üncü Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sadece KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 54 bin 86 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 137 bin 361 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 45 bin 338'i tutuklandı."

İçişleri Bakanı Soylu: "15 Temmuz 2016'dan bu yana 29'u ulusal, 13'ü bölgesel 295'i yerel suç örgütü olmak üzere toplam 337 organize suç örgütü çökertilmiştir. Sadece 2020 yılında 7'si ulusal olmak üzere 86 organize suç örgütü çökertilmiştir"

Bakan Soylu: '15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 54 bin 86 operasyon gerçekleştirildi'
Bakan Soylu: '15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 54 bin 86 operasyon gerçekleştirildi'
Bakan Soylu: '15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 54 bin 86 operasyon gerçekleştirildi'
Bakan Soylu: '15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 54 bin 86 operasyon gerçekleştirildi'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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