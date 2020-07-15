Bakan Soylu, 15 Temmuz anma programında konuştu Açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz gecesi bu millet sadece darbecilere karşı durmuş değildir, millet bu vesayet kafasına karşı durmuştur, onu tasfiye etmiştir ve inşallah bir daha da yaşam hakkı vermeyecektir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz gecesi bu millet sadece darbecilere karşı durmuş değildir, millet bu vesayet kafasına karşı durmuştur, onu tasfiye etmiştir ve inşallah bir daha da yaşam hakkı vermeyecektir." dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen anma programına katılan Soylu'nun, Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan 13 polis ve vatandaşın fotoğraflarının yer aldığı platforma kırmızı karanfil bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi Müezzini Fatih Derdiyok, Kur'an-ı Kerim okudu.

"Her darbe, bir sonrakine cesaret verdi"

Soylu, törendeki konuşmasına şehitler için yoklama alarak başladı. Tek tek şehitlerin isimlerini okuyan Soylu'ya törendekiler "Burada" diye yanıt verdi.

Aziz Türk milletinin, 15 Temmuz'dan önce de darbeler gördüğünü, yıllarca bu ihanetlerin acısını çektiğini ve her darbede 10 yıllarca geriye gittiğini söyleyen Soylu, bu darbeleri yapanların hiçbirinden hesap sordurulmadığını hatta darbelerin "bayram" diye kutlatıldığını ifade etti.

Her darbenin, bir sonrakine cesaret verdiğini aktaran Soylu, "Kan dökülmedi" diyerek bütün eski darbelerin, oldubittiye getirildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İşte 15 Temmuz gecesi canlarımız gitti. 251 şehit verdik, binlerce kardeşimiz gazi oldu, sakat kalanlar, hayatlarının kalanını tekerlekli iskemlede geçirmeye mahkum olanlar oldu ama bugün bakıyoruz ki

hala 15 Temmuz anmalarından rahatsız olan,

hala milletin bu teyakkuzunu sulandırmaya çalışan,

hala hesap sordurmamaya çalışan,

hala Cumhurbaşkanımıza 15 Temmuz üzerinden iftiralar atan,

hala bir sonraki darbecilere işaret fişeği atmaya çalışan ve hala demokrasi aklına yatmamış, milli iradeye alışamamış,

vesayet hastası bir zihniyet var.

15 Temmuz gecesi bu millet, sadece darbecilere karşı durmuş değildir, millet bu vesayet kafasına karşı durmuştur, onu tasfiye etmiştir ve inşallah bir daha da yaşam hakkı vermeyecektir."

15 Temmuz'dan 2016'dan bu yana geçen 4 yılın hiçbir gününü boşa geçirmediklerini ifade eden Soylu, o gece Türkiye'yi 1000 yıl geriye götürmek isteyenlere inat, Türkiye'nin yepyeni bir geleceğe evrildiğini belirtti.

Soylu, milletin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilerek yeni bir döneme adım atıldığını anımsatarak, özellikle güvenlik politikalarında Türkiye'nin tüm güvenlik tehditlerine daha stratejik, küresel ve bütüncül bakan bir yaklaşım ortaya koyduklarını vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin Orta Doğu politikasının tepkisel değil, ilkesel bir karaktere büründüğünü ifade eden Soylu, Türkiye'nin bir yandan FETÖ, PKK, DEAŞ ve sol örgütlerle eş zamanlı mücadele ederken diğer yandan düzensiz göçle, uyuşturucuyla mücadele edip şehirlerin ve yolların güvenliği için büyük bir gayret ortaya koyduklarını dile getirdi.

"PKK'ya bu yıl katılan sayısı 21, iknayla dağdan indirilenlerin sayısı 95"

Türkiye'nin bugün güvenliğini hem Kato ve Gabar'da hem Cerablus'ta, Azez'de, Mare'de, Rasulayn'da, Afrin'de hem Avaşin Basyan'da, Hakurk'ta hem de Libya'da ve Doğu Akdeniz'de sağladığına işaret eden Soylu, şöyle devam etti:

"Terör örgütü PKK, telsizle bile konuşamayacak duruma gelmiştir. Son 4 yılda yurt içi terörist mevcudu yüzde 82,5 oranında azalmış, dün Karadeniz'e sızmak isteyen teröristlere haddini bildiren kahramanlarımıza teşekkür ederken Erzurum'da akşam vakti 407 rakamını vermiştim, bugün gri listedeki bir terörist daha teslim oldu, rakam 406'ya düştü. PKK öyle tükenmiştir ki bu yıl örgüte katılanların sayısı 22, iknayla dağdan indirilenlerin sayısı 107'dir, yani 4,5 katından fazla. 2-3 gün önce başladığımız 'Yıldırım Operasyonu'yla da inşallah Cudi Dağı'nın tam göbeğinde bir daha terör örgütünün oraya giremeyeceği kadar evlatlarımız büyük bir ders verecekler. 4 yıl önce bugün başını ezdiğimiz FETÖ'ye dönük 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar tam 99 bin 66 operasyon,

282 bin 790 gözaltı gerçekleştirdik. Aldıkları nefesi bile takip ediyoruz."

Soylu, 15 Temmuz'dan sonra vesayeti sırtından tamamen atan Türkiye'nin, uyuşturucuyla mücadele kapsamında hem sokak satıcılarına

hem de uluslararası baronlarına operasyonlar düzenlediğini, bu alanda 2019'dan beri Cumhuriyet tarihinin yakalama rekorlarını kırdığını anlattı.

Trafik kazalarındaki ölümleri 4 yılda yüzde 25 azalttıklarını belirten Soylu, bu rakamlarda Avrupa ortalamasını yakalayıp onun da altına inmeye çalıştıklarını anlattı.

Soylu, asayişte de ciddi bir atılımın içinde olduklarına dikkati çekerek evden hırsızlık ortalamasını son 3 yılda 282'den 128'e düşürdüklerini aktardı.

"Bu ülke 15 Temmuz'da gasbedilmeye çalışılmıştır"

"Bu ülke, 15 Temmuz'da gasbedilmeye çalışılmıştır. Gasp ettirmediniz. Gasbedip bir meczuba teslim etmek istediler,

milletçe buna da müsaade etmedik." diyen Soylu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Bugün alelade bir maske için gelişmiş ülkelerin neredeyse korsanlık yaptığı bu dünyada benim ülkem, 5 kıtada 51 ülkeye yardım eden,

mazlumun duasını alan bir ülkedir. Depremlerde, afetlerde her türlü imkanıyla vatandaşın yardımına koşan, en küçük bir acziyet göstermeyen bir ülkedir. Terörle mücadele ederken başkalarının ihsanına değil, kendi mühendisinin,

kendi evladının yaptığı insansız hava aracına, helikoptere, teçhizata ve en önemlisi imanına güvenen,

kimseye el avuç açmayan, eyvallah etmeyen bir ülkedir. Tırnak içinde söylüyorum, Türkiye bugün, vatandaşının

hangi camiye, hangi müzeye gideceğine kendisi karar veren bir ülkedir. İşte bütün bu hali tesis eden, o gece bu gazi mekanda, Kızılay'da, Gölbaşı Özel Harekat'ta, Türksat'ta, İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Kahramankazan'da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde, Genelkurmay Başkanlığı önünde, şehadete yürüyen gaza ehlinin ve onların emanetine sahip çıkan bu aziz milletin, sizlerin sayesindedir."

"Allah, bizlere tekrar böyle geceler, acılar, ihanetler yaşatmasın." diyen Soylu, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi, gazileri minnet ve şükranla andı.

"O gece eşsiz bir kahramanlık destanı yazıldı"

Ankara Valisi Şahin ise 15 Temmuz'un Türk milletinin bağımsızlığını, egemenliğini, iradesini, istikbalini zincire vurmak isteyenlere karşı verilen önemli bir dersin adı olduğunu ve o dersin altında da Türk milletinin imzası bulunduğunu bildirdi.

15 Temmuz gecesi hainlerin ve şer odaklarının ihanet planlarının bozularak mağlubiyete uğratıldığını ifade eden Şahin, o gece eşsiz bir kahramanlık destanının yazıldığını ifade etti.

"Aslolan 15 Temmuz ruhunu unutmamak"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Aslan da "Burada aslolan 15 Temmuz ruhunu unutmamaktır. Bugün FETÖ olur yarın başka bir örgüt olur. Buna asla müsaade etmemek zorundayız. Biz uyanık olmak zorundayız." diye konuştu.

"Emniyet Teşkilatımız 15 Temmuz destanında en ön safta yer aldı"

Emniyet Genel Müdürü Aktaş ise konuşmasının başında 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere ülkenin birliği ve bütünlüğü, milletin onur ve namusu için şehadet mertebesine ulaşan tüm şehitler ile gazilere şükran ve minnetlerini dile getirdi.

Emniyet teşkilatının, milletin yazdığı "15 Temmuz destanı"nın en ön safında yer aldığını, o gecenin aydınlık bir sabahla neticelenmesinde üzerine düşen rolü en iyi şekilde yerine getirmenin onur ve gururunu yaşadığını belirten Aktaş, darbe girişimi sırasında emniyet teşkilatı olarak 63 şehit verdiklerini anımsattı.

"O gece bizim yaptığımız yeni bir şey değildir, bu milletin asli karakteridir" diyen Aktaş, FETÖ'cü hainlerin, milletin paralarıyla alınan silahları millete doğrulttuğunu anımsattı.

Darbe girişimi sırasında FETÖ'cülerin uçaklarla vurduğu Ankara Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı binalarının yenilendiğini anlatan Aktaş, teşkilatın personel sayısı ve niteliği, teknik donanım, araç-gereç ve fiziki imkanlar açısından eskiye göre çok daha güçlü ve modern bir seviyeye ulaşmasını sağlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Soylu'ya şükranlarını sundu.

Aktaş, "Teşkilatımız, o gece ortaya koyduğu kahramanlığın ardından bu alçak zihniyet mensuplarının, devlet kurumlarından temizlenmesi başta olmak üzere bütün alanlarda faaliyet gösteren uzantılarının tespit edilerek yakalanması ve hak ettikleri cezayı almaları noktasında da büyük bir mücadele ortaya koymuştur. Şüphesiz ki bu mücadelemiz, son hain temizlenene kadar kararlılıkla devam edecektir." dedi.

Şehit ve gazilere sahip oldukları onuru yaşatacaklarını, 63'ü emniyet mensubu olmak üzere 251 şehidi asla unutmayacak ve unutturmayacaklarını kaydeden Aktaş, selaların sesiyle meydanlara akın eden, şehitlere, gazilere ve milletin her bir ferdine şükran borçlu olduklarını sözlerine ekledi.

Programda, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, İçişleri Bakan yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da yer aldı.

Kaynak: AA