Bakan Soylu, 15 Temmuz anma programına katıldı - Detay
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Bakan Soylu'nun şehit aileleriyle selamlaşması Bakan Soylu ve beraberindeki heyetin şehitlerin fotoğraflarının altına karanfil bırakması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık...
15.07.2020 22:32 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:37
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi
Bakan Soylu'nun şehit aileleriyle selamlaşması
Bakan Soylu ve beraberindeki heyetin şehitlerin fotoğraflarının altına karanfil bırakması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Daire Başkanlığının bulunduğu Gölbaşı yerleşkesine geldi.
Kaynak: AA