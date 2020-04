Bakan Soylu: 138 bin kişi karantinada (2)- Yeniden İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs önlemleri kapsamında, 55 vilayette 180 alanda karantina uygulandığını belirterek, "112 bin 500 vatandaşımız şu anda 180 yerleşim yerinde karantina içerisinde.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs önlemleri kapsamında, 55 vilayette 180 alanda karantina uygulandığını belirterek, "112 bin 500 vatandaşımız şu anda 180 yerleşim yerinde karantina içerisinde. Siz buna yaklaşık 15 bin 500 yurtlarda, yurt dışından gelen vatandaşlarımızı da ilave ettiğinizde yaklaşık 138 bin karantina içerisinde vatandaşımız var" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, videokonferansla katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını ile mücadede ederken, terörle mücadelenin de devinim içine bırakılmadığını aktaran Soylu, yılbaşından bugüne kadar 22 bin operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Soylu, dün Diyarbakır'ın Kup ilçesinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin, "Dünkü Kulp hadisesi hepimizi derinden üzdü, ondan yaklaşık 6-7 ay evvel yine Kulp'ta böyle bir tabloyla karşılaşmıştık. Yine işçilere, ormana odun kesmeye giden işçilere acımasız bir saldırı gerçekleşmişti. Bunlar masum insanlar, oranın köylüleri aynı zamanda. Bu alçak eylem PKK'nın karakteridir. Şunu ifade edeyim. Emin şekilde söylüyorum. Bir öncekinde Kulp'ta bunu yaptıklarında, masum insanları katlettiklerinde gittik ve orada Cumhurbaşkanımız da biz de 'Bunun kanı yerde kalmaz' dedik. 2 ay geçmeden o eylemleri kim gerçekleştirmişse hepsi cehennemi boyladı. Biz genel olarak ölen teröristlerin fotoğraflarını göstermekten imtina ederiz ama bunlar öldüğü zaman bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Çünkü ibret olması lazım. Rızkına giden insanları, bir sapkın terör örgütünün talimatıyla öldürenler, hem hak ettiklerini bulmuş olacak, hem de o insanlar bilecekler ki bu devlet güçlü bir devlettir, yapanın yanına kar bırakmıyor" diye konuştu.

'100 YOLCUDAN 87'Sİ TOPLU TAŞIMA KULLANMIYOR'Koronavirüsle mücadelede alınan kararlar ve vatandaşların kararları uygulamasında Türkiye'nin çok iyi bir çizgiye sahip olduğunu ifade eden Soylu, şunları söyledi: "Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85 ve 90 oranında kendisini evine çekmiş durumda. Hafta sonları da bu rakam yüzde 95'lerde. Toplu taşıma araçlarına binişleri her gün ölçüyoruz. Hafta içi artıyor. Bu hafta başladığı zaman 84'lerle başladı şu anda 86,5-87 seviyesinde. Yani her 100 yolcudan 87'si toplu taşıma kullanmıyor artık. Bu şu demektir, 100 yolcudan 13'ü toplu taşıma kullanıyor artık. Şehirlerarası yolculukta da iyi bir izolayson sağlandı, yüzde 99,9. Bu da bu işin neredeyse ulaşımın, taşınmanın önüne büyük ölçüde geçildiğinin temel göstergesi."'YASAKLARA UYMAYAN 26 BİN KİŞİYE CEZA KESİLDİ'Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı ile sosyal mesafe kurallarına uymayan 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildiğini söyledi. Soylu, 20 yaş ve altındakilere getirilen sokağa çıkma yasağının 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen yasaktan 10 gün sonra gelmesine rağmen gençlerin, yasağa uymamakta yaşlıları kısa sürede geride bıraktığını söyledi. '138 BİN KARANTİNA İÇERİSİNDE VATANDAŞIMIZ VAR'Karantina kararlarının nasıl alındığı ve şu an karantinada kaç kişinin bulunduğu sorusunu yanıtlayan Soylu, şöyle konuştu: "Şu anda biz toplam 55 vilayette 180 alanda karantina yapıyoruz. Bunun bir tanesi ilçe merkezi, Artvin Borçka. Bir tanesi ilçenin tamamı, tüm sınırları köyleriyle beraber. Yine geri kalanında yaklaşık 10 belde var. 100 köy var, geri kalanı da mezra. Bu karantina kararı, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınıyor. Ama İl Hıfzıssıhha Kurulu'na gelene kadar Sağlık Müdürlüğümüz, aynı zamanda valiliğimiz, kaymakamlığımız, kimin kimle temas ettiği, ne kadar yayılma riskinin olduğu bütün bunlar değerlendirdikten sonra karantina kararı alınıyor. 122 bin 500 vatandaşımız şu anda 180 yerleşim yerinde karantina içerisinde. Siz buna yaklaşık 15 bin 500 yurtlarda yurt dışından gelen vatandaşlarımızı da ilave ettiğinizde yaklaşık 138 bin karantina içerisinde vatandaşımız var"'GÜNDE 10 MİLYON MASKE DAĞITILIYOR'Sağlık Bakanlığı'nın, tıbbi maskelerin temini için 235 üretici firmayla sözleşme imzaladığını, kendisinin de bu olayın her aşamasında olduğunu kaydeden Soylu, "Şunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki bugün de Sağlık Bakanımızla konuştuk, bakan yardımcılarımızla konuştuk. Şu anda Türkiye'de günde 10 milyon maske dağıtılıyor. Çok yakın zamanda inşallah bu sayı 20 milyona ve üzerinde bir sayıya çıkacak. Bunu Sağlık Bakanımız net bir şekilde ifade eder ama bugün 10 milyon üretildiğini ve her gün dağıtıldığını hem sağlık teşkilatlarımız dahil olmak üzere söyleyebilirim."'4 BİN 186 HESABA İŞLEM YAPTIK'

Türkiye'de ilk vakaların görüldüğü dönemde sosyal medyada toplumu tedirgin edici pek çok paylaşım yapıldığına değinen Bakan Soylu, "Sadece bu salgınla ilgili 4 bin 186 hesaba işlem yaptık ve 667 kullanıcı tespit edildi ve sürekli gözaltına alınıyor ve bunların büyük bir bölümü ne yazık ki yurt dışından. Yani Türkiye'yi, FETÖ, DHKP-C, PKK, bu hesaplar sürekli olarak kaos ortamı oluşturmak, güven ortamını zedeleyebilmek, endişeyi artırmak ve Türkiye'yi panik havasına sokmak konusunda bir gayret sarf ediyor. Onlar ne kadar sarf ederlerse etsinler, milletimiz de sağlam duruşunu devam ettirmektedir" açıklamasında bulundu.

