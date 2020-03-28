Bakan Soylu, 112 Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
28.03.2020 23:02 | Son Güncelleme: 28.03.2020 23:02
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından, Varlık Mahallesi'ndeki 112 Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, yetkililerden Vefa Sosyal Destek Grupları için gelen çağrılar hakkında bilgi aldığı anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı.
Soylu, "112 Çağrı Merkezi'nde günün 24 saati milletimizin hizmetinde olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA