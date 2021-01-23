Son dakika... Bakan Soylu: '112 Acil Çağrı Merkezi' sayısı 55'e yükseldi
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Son dakika... Bakan Soylu: '112 Acil Çağrı Merkezi' sayısı 55'e yükseldi

23.01.2021 14:32 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:36
Son dakika... Bakan Soylu: '112 Acil Çağrı Merkezi' sayısı 55'e yükseldi

Son dakika haberler: Bakan Soylu: '112 Acil Çağrı Merkezi' sayısı 55'e yükseldiİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, acil çağrıları tek çatı altında birleştirme projesi kapsamında, Türkiye genelinde 112 Acil Çağrı Merkezi sayısının 55'e yükseldiğini duyurdu.

Bakan Soylu: '112 Acil Çağrı Merkezi' sayısı 55'e yükseldi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, acil çağrıları tek çatı altında birleştirme projesi kapsamında, Türkiye genelinde 112 Acil Çağrı Merkezi sayısının 55'e yükseldiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Acil çağrı numaralarının 'Tek Numara 112' çatısında toplanması kapsamında bu hafta Çankırı ve Kilis 112 Acil Çağrı Merkezleri devreye alındı. Türkiye geneli 112 Acil Çağrı Merkezi sayısı 55'e yükseldi. 81 ilde acil durumda sadece '112' demeye çok az kaldı" dedi.

ANKARA,  


Son dakika... Bakan Soylu: '112 Acil Çağrı Merkezi' sayısı 55'e yükseldi
Son dakika... Bakan Soylu: '112 Acil Çağrı Merkezi' sayısı 55'e yükseldi
Son dakika... Bakan Soylu: '112 Acil Çağrı Merkezi' sayısı 55'e yükseldi
Son dakika... Bakan Soylu: '112 Acil Çağrı Merkezi' sayısı 55'e yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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