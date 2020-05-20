Bakan Selçuk, "Ziya Öğretmenle Eğitim Buluşmaları"nda Kars'taki meslektaşlarıyla buluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Selçuk, "Ziya Öğretmenle Eğitim Buluşmaları"nda Kars'taki meslektaşlarıyla buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında, Kars'ta görev yapan öğretmenlerle buluştu.

Bakan Selçuk,
20.05.2020 14:20 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:20

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında, Kars'ta görev yapan öğretmenlerle buluştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle il ziyaretlerinin iptal olması üzerine dijital ortamdan gerçekleştirilen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında, Kars'taki eğitimcilerle video konferansla bir araya geldi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleşen buluşmaya, Ziya Selçuk Bakanlıktaki toplantı salonundan, Kars'taki idareci ve öğretmenler ise evlerinden katıldı. Meslektaşları "Ziya Öğretmen"i Türk bayraklarıyla karşıladı.

Kars'ta görev yapan öğretmenler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a ayak basışının 101'inci yıl dönümünde birlik ve beraberlik dileklerini paylaştı, Kadir Gecesi'nin tüm dünyaya ve Türkiye'ye sağlık ve huzur getirmesini diledi.

Öğretmenler Kağızman ilçesinde yapılan operasyonda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi için evlerinin en özel köşelerine Türk bayrakları astı.

Buluşmada öğretmenler Bakan Selçuk'a sorularını yöneltti ve önerilerini paylaştı.

Edebiyat öğretmeni Ümmühan Tetik gençlere yazdığı şiiri okudu, öğretmen Murat Erkmen'in ilkokul öğrencisi kızı da şiiriyle coşkuya katıldı.

Öğretmen Murat Çelik de ilçedeki eğitim seferberliği anlattı. İhtiyaç sahibi öğrencileri el birliğiyle desteklediklerini ve yeni doğum yapmış öğretmenlerin bile uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerini yalnız bırakmadığını, canlı dersler yaptığını dile getirdi.

Öğretmenler, öğrencilerinin Kars davetini Bakan Selçuk'a iletti.

Çocuklar Selçuk'u top oynamak için okullarına davet etti, Bakan Selçuk da memnuniyetle daveti kabul ettiğini belirtti.

Öğretmen akademisi isteği üzerine Selçuk, Karslı meslektaşlarına, ulusal ve uluslararası birçok akademisyenin desteğiyle Kars Öğretmen Akademisi'nin hemen kurulacağı müjdesini verdi.

Bakan Selçuk, özel selam isteklerini de kırmayarak, Kadriye Kaya'nın öğrencilerine, "Sizi çok seviyorum" diye seslendi.

Öğretmenlerin yeni eğitim yılında da canlı derslere devam edilmesi isteği üzerine Bakan Selçuk, "Siz yeter ki isteyin. Biz sizin için her türlü imkanı hazırlarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı Haber
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti Haber
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir Haber
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek Haber
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı Haber
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
'Ak ve kara troller' çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı
"Ak ve kara troller" çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Tarihçi, kitabını yazdığı Likya Yolu'nda kayboldu, bir de ceza yedi
Tarihçi, kitabını yazdığı Likya Yolu'nda kayboldu, bir de ceza yedi
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Besicileri 7 milyon TL dolandıran şahıs tutuklandı
Besicileri 7 milyon TL dolandıran şahıs tutuklandı
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Yunanistan'ın '19 Mayıs 1919' açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Mert Hakan Yandaş, 'Galatasaray benim hayalim' diyerek Fenerbahçe'yi reddetti
Mert Hakan Yandaş, "Galatasaray benim hayalim" diyerek Fenerbahçe'yi reddetti
Kocasını sırtından bıçaklayan kadın: Beni kendisi zorladı, isteyerek yapmadım
Kocasını sırtından bıçaklayan kadın: Beni kendisi zorladı, isteyerek yapmadım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süreyya Önder Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan
Magazin Emrah Hadise Tuba Büyüküstün Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Fatih Terim Metin Oktay Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Türk Lirası Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Bakan Selçuk, "Ziya Öğretmenle Eğitim Buluşmaları"nda Kars'taki meslektaşlarıyla buluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 14:20:33. #1.15#
title