Bakan Selçuk, "Ziya Öğretmenle Eğitim Buluşmaları"nda Mersin'deki meslektaşlarıyla buluştu...
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Bakan Selçuk, "Ziya Öğretmenle Eğitim Buluşmaları"nda Mersin'deki meslektaşlarıyla buluştu...

Bakan Selçuk,
07.05.2020 14:58 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:58

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların bu dönemde hem akademik hem de duygusal desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, öğretmenlerden öksüz ve yetim çocuklarla özel olarak ilgilenmelerini ve onlara pozitif ayrımcılık yapmalarını istedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların bu dönemde hem akademik hem de duygusal desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, öğretmenlerden öksüz ve yetim çocuklarla özel olarak ilgilenmelerini ve onlara pozitif ayrımcılık yapmalarını istedi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında internet ortamında yapılan "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Mersin'de görev yapan öğretmenlerle buluştu.

Mersin'in her bir ilçesi ve köyleri ile merkezde görevli binlerce öğretmenin eşleri ve çocukları birlikte katıldığı "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" dijital yayın platformu üzerinden canlı yayınla büyük bir aile buluşmasına dönüştü.

Video konferansta meslektaşlarına seslenen Bakan Selçuk, öğretmenlerin öğrencilerinden fiziki olarak ayrı olduğu bu olağan dışı süreçte, onlara destek olmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her biriniz çocuklarımıza, velilerimize, milletin derdine sahip çıkarak öğretmenlerin bu meselenin çözümünde var olduğunu gösterdiniz. Çocuklarımız bu dönemde hem akademik hem de duygusal desteğe ihtiyaç duyuyor. Sizden ricam öksüz ve yetim çocuklarımızla özel olarak ilgilenmeniz, onlara pozitif ayrımcılık yapmanız. Öğrencilerinizi bir emanet bilip onlar için elimizden daha fazla ne gelir sorusunu sormakta fayda var. Velilerimizle daha çok temasta olmakta fayda var. Ben 'biz de buradayız' diyen sizlere, tüm meslektaşlarıma yürek dolusu sevgilerimi iletiyorum."

Bakan Selçuk, engelli örgü bebeklerden birini istedi

"Ziya Öğretmen" ile buluşan meslektaşlarının önerilerini, projeleri ve mesajlarını da dinleyen Selçuk, sözü meslektaşlarına da bıraktı.

Yayına bağlanan öğretmen Nuray Taşçı, görme engelli dedesinden esinlenerek örmeye başladığı kimi protezli kimi tekerlekli sandalyedeki bedensel engelli bebekleri gösterdi.

Nuray öğretmene "O bebeklerden birini istiyorum" diye seslenen Bakan Selçuk bir sürprizle karşılaştı. Taşçı, "Ziya Öğretmen"in de örgü bebeğini yapmaya başladığını belirterek, kısa zamanda tamamlayıp her iki bebeği de gönderme sözü verdi.

Canlı yayın esnasında soru soran hemen her öğretmenin yanı başında Bakan Selçuk'u dikkatle dinleyen çocukları da vardı. Öğretmen Hasan Küpük'ün ikiz çocukları, "Bakanım okulları çabucak açar mısınız? Arkadaşlarımızı çok özledik." diye seslendiler.

Bakan Ziya Selçuk da onlara "İnşallah yavrum. Her şey yoluna girsin. Okullarda buluşacağız." diye söz verdi.

"Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na katılanlar arasında hem kendisi hem de eşi öğretmen olanlar çoğunluktaydı. Ancak ikinci neslin öğretmenliği seçtiği evler de vardı. Muhterem Kurt öğretmen, seneye emeklilik dilekçesini verip bayrağı öğretmen adayı kızına devredeceğini söyledi.

Buluşmanın gönüller arasında bir köprü inşa ettiğini belirten öğretmenler, Bakan Selçuk'u kentlerine davet etti. Çok sıcak bir sohbet ortamında gerçekleşen buluşma, Bakan Selçuk'un öz çekimi ve en kısa zamanda Mersin'e gideceği sözüyle son buldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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