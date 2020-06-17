Bakan Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programlarına katıldı
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Bakan Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programlarına katıldı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Denizli ve Gümüşhane'de düzenlenen 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programlarına katıldı.

Bakan Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programlarına katıldı
17.06.2020 19:56 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:31

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Denizli ve Gümüşhane'de düzenlenen 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programlarına katıldı. Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, "Meslek liseleri bundan böyle üretim süreciyle iç içe olacak" dedi. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Denizli ve Gümüşhane'de düzenlenen 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programlarına katıldı. Bakan Selçuk, pazartesi günü dijital ortamda 21'incisi düzenlenen Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'nda Denizli'ye, 22'incisi düzenlenen salı günü ise Gümüşhane'ye konuk oldu. Bakan Selçuk ve meslektaşları şehadetinin 3'üncü yılında 'Necmettin öğretmeni' bir kez daha rahmetle andı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, meslektaşlarıyla konuşmasına, 3 yıl önce memleketi Gümüşhane'ye dönerken teröristler tarafından kaçırılan ve temmuz ayında şehit olan öğretmen Necmettin Yılmaz'ı anarak başladı. Selçuk, "Necmettin Öğretmenimizin şehadeti bizi çok üzen, öğretmenler olarak unutmadığımız, unutamayacağımız bir olay. Onun hatırası bizim için çok değerli. Necmettin öğretmenimizi bir kez daha rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. 

Bakan Selçuk, Gümüşhane'de görevli meslektaşlarına salgın sürecinde öğrenci ve velilerini yalnız bırakmadıkları için yürekten teşekkür etti. Öte yandan Bakan Selçuk'tan sonra söz alan müzik öğretmeni Oytun Eleman, "Dut Dibine Yaslanırlar' adlı Gümüşhane türküsünü seslendirdi.'MESLEK LİSELERİ BUNDAN BÖYLE ÜRETİM SÜRECİYLE İÇ İÇE OLACAK'Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Denizli'deki meslektaşlarıyla yaptığı buluşmada ise uzaktan eğitim, yaz dönemi çalışmaları, telafi eğitimi gibi pek çok konu gündeme geldi. Video konferans ile yapılan görüşmede, meslek liselerinin geleceği de ele alındı. Bakan Selçuk, burada öğretmenlerle yaptığı konuşmada ise bundan sonraki süreçte de üretim yapmak istediklerini belirterek, "Meslek liseleri bundan böyle üretim süreciyle iç içe olacak." ifadelerini kullandı. 

Bakan Selçuk, meslek liselerinin salgın döneminde dünya çapında bir başarıya imza atmasının tesadüf olmadığına dikkat çekerek, "Bu bir yatırımla, bir alt yapıyla oldu. Geldiğimiz günden beri meslek lisesi bizim en önde gelen meselelerimizden bir tanesidir. Çünkü meslek lisesi istihdam demek, ekonomi demek, üretim demek. Bütün okullarımızda kullandığımız sıraların üretimi, okuldaki malzemelerin üretimi, çeşitlendirilmesi, çeşitli makinelerin imalatı, hatta ihracata başlıyoruz şimdi. Bizim yaklaşık bir buçuk senedir üzerinde çok durduğumuz ve meyvelerini de almaya başladığımız bir konu bu. Bu başarılar bizi mutlu ediyor" diye konuştu. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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