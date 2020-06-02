Bakan Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nda Artvin'deki meslektaşlarıyla bir araya...
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Bakan Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nda Artvin'deki meslektaşlarıyla bir araya...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın döneminde çocukların okul dışında neler öğrenebildiklerini gördüklerini belirterek, "Bu yüzden de öğretim programlarının içine okul dışı faaliyetlerin katılması, uygulama temelli faaliyetlerin artırılması konusunda genel bir müfredat yaklaşımımız da var.

Bakan Selçuk,
02.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:17

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın döneminde çocukların okul dışında neler öğrenebildiklerini gördüklerini belirterek, "Bu yüzden de öğretim programlarının içine okul dışı faaliyetlerin katılması, uygulama temelli faaliyetlerin artırılması konusunda genel bir müfredat yaklaşımımız da var." dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nın bu seferki durağı Artvin oldu.

Bakan Selçuk, Artvin'de görevli meslektaşları, eşleri ve çocuklarının katılımıyla büyük bir buluşma gerçekleştirildi. Buluşmada, yarım kalan dönemin telafisi ile okula dönüş sonrası planlamalar konuşuldu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, buradaki konuşmasında, "Biz öğretmenler olarak toplumun en zor zamanlarında her türlü probleme yetişen özel bir meslek grubuyuz. Çocukların mutluluğu için, velilerimizin mutluluğu için birçok şey yaptığınızı biliyorum. Hiçbir çocuk geride kalmasın diyerek çaba ortaya koyduğunuzu biliyorum. Gözüm arkada değil." diye konuştu.

Eğitimcinin donanımının çok önemli olduğunu vurgulayan Selçuk, bu nedenle öğretmene yatırımı çok değerli bulduğunu anlattı.

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin getirdiği dijital beceriler ve öğretmenlerin talep ettiği diğer pek çok alanla ilgili desteklerin artacağını duyurdu.

Salgın sürecinde yeni pek çok durumun ortaya çıktığını anımsatan Selçuk, "Öğrenme bir bütündür. Okul her şeye yetmez. Salgın döneminde çocuklarımızın okul dışında neler öğrenebildiklerini gördük. Bu yüzden de öğretim programlarının içine okul dışı faaliyetlerin katılması, uygulama temelli faaliyetlerin artırılması konusunda genel bir müfredat yaklaşımımız da var." dedi.

Bakan Selçuk'a sürprizler

Artvin'deki öğretmenlerin Bakan Selçuk'a sürprizleri vardı.

Müzik öğretmeni Oğuz Medetoğlu, akerdeon çaldı. 2 kişilik küçük bir folklor ekibi de Artvin'in yeşil doğası fonunda Oğuz öğretmene eşlik etti. Ebubekir Alp ise canlı yayında Ziya Öğretmen için kente bir fidan dikti.

Öğretmen buluşmalarına katılan meslektaşları arasında aynı zamanda Bakan Selçuk'un öğrencisi Burçak Avcı da vardı. Avcı, Ziya Öğretmen'e telafi eğitimini sordu. Selçuk, hiçbir öğrencinin ve öğretmenlerinin kaygı duymasına gerek olmadığını dile getirerek, "Okullar açıldığında yüz yüze telafiler olacak. Okul açılışı önceki dönemde, yaz tatilinde de EBA TV'de telafi için daha önceki öğrencilerimizin sahip olmadığı imkanlar sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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