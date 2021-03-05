Bakan Selçuk: (Yüz yüze eğitim) "Şehirlerin aldıkları mesafeye göre okulların durumunda da değişkenlik olacak"
05.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:35
Bakan Selçuk: (Yüz yüze eğitim) "Şehirlerin aldıkları mesafeye göre okulların durumunda da değişkenlik olacak" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şehirlerin aldıkları mesafeye göre okulların durumunda da değişkenlik olacak" dedi.
Bakan Selçuk: (Yüz yüze eğitim) "Şehirlerin aldıkları mesafeye göre okulların durumunda da değişkenlik olacak"
SAKARYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şehirlerin aldıkları mesafeye göre okulların durumunda da değişkenlik olacak" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı