Bakan Selçuk, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Gençler; severek ve inanarak yaptığınız her işte bu ülkenin en büyük zenginliği olacaksınız. Bu değerinizin bilinciyle, YKS'de hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA