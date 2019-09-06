Bakan Selçuk yeni okul zilini duyurdu! Okullar ne zaman açılacak?

06.09.2019 16:45

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan, 2019 – 2020 eğitim öğretim dönemine girerken öğrencilere yeni okul zilini tanıttı. Öğrenciler Pazartesi günü yeni okul dönemine başlamış olacaklar. E-okul kayıt sorgulama nasıl yapılır? 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi haberimizde…

OKULLARIN YENİ ŞARKISI BELLİ OLDU

Ziya Selçuk, 9 Eylül'de açılacak okullar, başlayacak yeni dönem için başka bir değişikliği daha öğrenci ve velilere Twitter'dan ilan etti. Okullarda yeni zil sesi olacağını belirten Selçuk, '' Çocuğun duyduğu ders zili, teneffüste dinlediği şarkı, duvarda gördüğü pano içeriği, oynadığı oyun da müfredatın bir parçasıdır.'' ifadelerini kullandı.

2019 VE 2020 EĞİTİM TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı 2019 - 2020 eğitim - öğretim yılı takvimine göre 9 Eylül 2019 Pazartesi günü okullar açılıyor. 2019 - 2020 eğitim – öğretim takvimi:

*18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

*25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

*Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

*İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

*06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

*13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

E OKUL KAYIT SORGULAMA

E- okul sistemine TC kimlik ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra, 2019 – 2020 Öğretim Yılı Okul Öncesi – İlkokul – Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranına giriş yapılması gerekiyor.

VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için MEB'in "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yaparak sağ taraftaki "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altında istenen bilgiler doldurulmalı. Burada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu isteniyor. İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulur.