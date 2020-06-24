Bakan Selçuk: Yaz tatili kitabı 'Arkadaş'ı 5 milyon 230 bin öğrenciye ulaştıracağız
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Bakan Selçuk: Yaz tatili kitabı 'Arkadaş'ı 5 milyon 230 bin öğrenciye ulaştıracağız

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencilerine ücretsiz dağıtılacak 'Arkadaş' adlı yaz tatili kitabını yaklaşık 22 bin 700 okulda, 5 milyon 230 bin civarında öğrenciye ulaştıracaklarını söyledi.

Bakan Selçuk: Yaz tatili kitabı 'Arkadaş'ı 5 milyon 230 bin öğrenciye ulaştıracağız
24.06.2020 15:16 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:24
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencilerine ücretsiz dağıtılacak 'Arkadaş' adlı yaz tatili kitabını yaklaşık 22 bin 700 okulda, 5 milyon 230 bin civarında öğrenciye ulaştıracaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri için hazırladığı 'Arkadaş' adlı yaz tatili kitabının tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Bakan Ziya Selçuk, salgın döneminde öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin, hatta yurt dışındaki Türk vatandaşlarının Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirilen uzaktan eğitime büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Selçuk, 'Arkadaş' adlı yaz tatili kitabını ilkokul 1, 2, 3, 4'üncü sınıf düzeyinde öğrencilerin tamamına ulaştırma fırsatı bulacaklarını söyledi. Selçuk, bu çerçevede yaklaşık 22 bin 700 civarında okulda yer alan 5 milyon 230 bin öğrenciye kitabın ulaştırılacağını kaydetti. Bakan Selçuk, 1'inci sınıf düzeyindeki kitapta çocuklara oyun, 2'nci sınıfta sosyal yaşam, 3'üncü sınıfta merak ve macera, 4'üncü sınıfta da iletişim becerileri üzerinden bir yaklaşımın söz konusu olduğunu vurguladı.

Bakan Selçuk, her kitabın arka bölümünde çocuklara yaz aylarında yapabilecekleri uçurtma uçurmak, turşu kurmak, kuş yemliği yapmak, meşe palamudu yetiştirmek gibi görevlerin verildiğini bildirdi. Çocukların bu görevleri yerine getirirken öğretim programlarına intikalinin de sağlandığını belirten Selçuk, "Yaz tatilleri aslında bizim için sanki boş zamanmış gibi algılanır, hiçbir şey yapılmayan zaman gibi. Fakat biz öyle bakmıyoruz ve EBA TV'nin içeriğini gördüğünüzdeki yeni içeriklerin yaklaşımı çok farklı, çok ilginç içerikler var. O içeriklerde de göreceksiniz, çocuklar için bu tatiller asla unutulmayan ve asla bu konudaki katkıları göz ardı edilemeyecek kadar değerli olan içerikler ve böyle baktığımızda da bunun çocuklar üzerindeki etkilerini somut olarak görme imkanımız olacak" ifadelerini kullandı.Bakan Selçuk, tatil kitaplarını okuyan Ankara Özdemir Gürocak ve Fevzi Özbey İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri Nil İdil Güner ve Semih Kaygusuz adlı öğrenciler ile video konferans yöntemi aracılığıyla sohbet etti. Bakan Selçuk, kitapların hazırlık sürecinde önce çocukların metinleri okumasını sağladıklarını ve metinler ile ilgili eleştirilerini dikkate aldıklarını kaydederek, "Bu ve buna benzer çalışmaları önümüzdeki hafta, daha sonraki süreçte tekrar tekrar yeni birtakım çalışmaları göreceksiniz. Bunun bütün çocuklara ulaşacak olması beni çok mutlu ediyor ve her bir çocuğumuzun elinde bunu hayal ediyorum, Türkiye'deki milyonlarca çocuğumuzun elinde 5 milyon küsur çocuğumuzun elinde görecek olmak bizi gerçekten heyecanlandırıyor" dedi.

Bakan Selçuk, Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav ile ilgili soruya da yanıt vererek, "Kapsamlı ve gerçekten dünya tarihinde eşi görülmeyen bir durumda çok başarılı bir süreç yaşadık. 1 milyon 600 bin civarındaki öğrencimiz, yüzbinlerce öğretmenimizin katıldığı bir ciddi süreçti bu. Bununla ilgili genel değerlendirmeyi ayrıca yapacağız; ama bu süreçte bütün meslektaşlarımın katkılarıyla ortaya koyduğumuz bu başarılı süreçte biz mutlu olduk. Güzel bir sınav oldu. Netice itibarıyla son değerlendirmeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.


- Ankara

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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