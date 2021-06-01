Bakan Selçuk: Yaz boyu okullarda çocuklarımızı ağırlayacağız (2)
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Bakan Selçuk: Yaz boyu okullarda çocuklarımızı ağırlayacağız (2)

Bakan Selçuk: Yaz boyu okullarda çocuklarımızı ağırlayacağız (2)
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Güncel

BAKAN SEÇLUK, ÇOCUKLARLA BULUŞTUMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde Ankara'da Yücetepe İlkokulu'nda öğrenciler, öğretmenler ve velilerle buluştu.

BAKAN SEÇLUK, ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde Ankara'da Yücetepe İlkokulu'nda öğrenciler, öğretmenler ve velilerle buluştu. Çocuklarla bol bol oyun oynayıp, meslektaşları ve velilerle sohbet eden Bakan Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin başladığını 'Kavuşuyoruz' diye duyururken hem kendi içindeki hem çocukların içindeki sevinci paylaştığını dile getirdi. Selçuk, "Çocuklar sanki birdenbire gökyüzüyle tanışmışlar gibi. 'Niye seviniyorsunuz' diye sordum hepsine. Şunu söylüyorlar; arkadaşlıklar var, oyunlar var, öğretmenlerimizi özledik, uzaktan eğitimde istediğim gibi duygularımı ifade edemiyorum. Bunu herkesin görmesi lazım. Çocuklar için adil ve sağlıklı bir şekilde okulların açık tutulmasının niye önemli olduğu, sosyalleşmenin, arkadaşlığın, ruh sağlığının, kişilik gelişiminin, sosyal duygusal gelişimin niye önemli olduğunu o kadar net görüyoruz ki böyle bir ortamda. Elbette önce sağlık diyoruz, riskli olduğunda okulu kapatıyoruz. Çocuklarımız okulun mutluluğuyla, oyunların sevinciyle bu dönemi bitirsinler istiyoruz. Önümüzdeki döneme çok daha büyük bir canlılıkla başlasınlar istiyoruz" dedi.

TWİTTER'DAN AÇIKLAMABakan Selçuk, Twitter hesabından ise telafi eğitimine ilişkin açıklama yaptı. Selçuk, "Eğitimde telafi başlıyor. 1,5 yılı salgın ve uzaktan eğitimle geçen bir sürecin telafisi 1 aya sığmaz. Yüz yüze eğitimin eşsiz deneyimlerinin telafisini 1,5 yıl boyunca akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel etkinliklerle dolu bir programla destekleyeceğiz. Telafi sürecinde çocuklarımızın sosyal, duygusal anlamdaki kayıplarını gidermeye odaklı, korku ve kaygılarını geride bırakıp yeni döneme hazırlanabilecekleri aktiviteler ve programlarla yanlarında olacağız. Yeni eğitim öğretim yılının başından itibaren telafi ve destek çalışmaları devam edecek; ancak çocukların hakkı olan 'okullarda sosyalleşme', 'kendini ifade etme', 'fiziksel etkinlik' imkanlarını çocuklara teslim etmeliyiz. Okullar, bugünden itibaren yıl boyu çocuklarımızındır" ifadelerini kullandı.

 


Bakan Selçuk: Yaz boyu okullarda çocuklarımızı ağırlayacağız (2)
Bakan Selçuk: Yaz boyu okullarda çocuklarımızı ağırlayacağız (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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Bakan Selçuk: Yaz boyu okullarda çocuklarımızı ağırlayacağız (2) - Haberler
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