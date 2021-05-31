Bakan Selçuk: "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze...
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Bakan Selçuk: "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze...

Bakan Selçuk: 'Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze...
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Bakan Selçuk: "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz.

Bakan Selçuk: "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yüz yüze eğitim ilkokullarda yarın, ortaokul ve liselerde 7 Haziran'da başlatılacak"
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Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 1 Haziran'dan itibaren başlıyor
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Bakan Selçuk: "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze... - Haberler
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