Bakan Selçuk: Yarın Elazığ'da okul zili çalacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , 24 Ocak'ta Elazığ 'da meydana gelen depremin ardından eğitime verilen aranın yarın son bulacağını ifade ederek, "Yarın Elazığ'da okul zili çalacak. Velilerimiz bilsinler ki, öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin bilgileri dahilinde öğrencilerimizin ilişkilendirildiği bütün okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitime geçilmiştir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Ocak günü 6.8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'da incelemede bulundu. Temasları kapsamında Elazığ Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde telafi eğitimi alan öğrencilerle görüşen Bakan Selçuk, daha sonra gündeme ilişkin değerlendirmede bulunmak üzere basın toplantısı düzenledi. Bakan Selçuk, konuşmasında sabah saatlerinde İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yıkıma neden olduğu ve 9 kişinin hayatını kaybettiği Van Başkale ilçesindeki gelişmelere değindi. Bakan Selçuk, deprem nedeniyle Van'ın Başkale, Saray ve Gürpınar ilçelerinde birkaç köy okulunda küçük çaplı maddi hasar meydana geldiği ifade ederek, bu okullarda kesin hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süreyle taşımalı eğitimi gerçekleştireceklerini söyledi.

'ELAZIĞ'DAKİ OKULLARDA 65 BİN KİŞİYE HİZMET VERİLDİ' Milli Eğitim Bakanlığı olarak ülkece derin üzüntü duyulun ve devlet millet kenetlenmesinin yürekleri ısıtan örneklerinden birini daha verilen Elazığ'a yapılan çalışmaları yerinden görmek için geldiğini ifade eden Bakan Selçuk, "Depremden etkilenen, evleri zarar gören veya bir nedenden dolayı evlerine girmek istemeyen vatandaşlarımızın dışarda mağdur olmamaları için okul müdürleri ve yöneticilerimizi göreve çağırdık. Bu kapsamda depremin ilk gününden bugüne kadar okullarımızda yaklaşık 65 bin civarında vatandaşımıza barınma hizmeti sağladık. Tahsis ettiğimiz okullar ve okulların yanı sıra spor salonları ve diğer binalarımızla beraber 265 öğrencimiz ve aileleri barınmaya devam etmektedirler. Diğer yandan öğretmenlerimiz bölgede birer toplum gönüllüsü olarak canla başla çalıştılar" dedi.'28 BİN VATANDAŞIMIZA PSİKOSOSYAL DESTEK SAĞLANDI'Bakan Selçuk, depremin ardından yaraların sarılma amacıyla yürütülen çalışma kapsamında 28 bin kişi psikososyal destek sağlandığını ifade ederek, şunları söyledi: "Fiziksel yıkım gücü yüksek olan doğal afetler aynı zamanda sosyolojik ve psikolojik yıkımlara da yol açabiliyor. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın psikososyal destek ihtiyaçlarını karşılamak üzere psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı arkadşlarımızın katılımıyla çok büyük çaplı çalışmaları hayata geçirdik. Bugüne kadar 11 bin 251 çocuk, 17 bin civarında yetişkin olmak üzere 28 bin vatandaşımıza psikososyal destek sağlandı ve sağlanmaya da devam ediyor. Bu çalışmalarımız aralıksız bir şekilde süre gelecek. Bakanlık olarak bizim için önemli olan bir başka husus daha var. Tatil süresinin uzamasından dolayı kaynaklanan telafi eğitime ihtiyaç var. Çocuklarımız burada 10 Şubat'tan beri her türlü eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için tedbirleri almış bulunuyoruz. Özellikle sınava hazırlanan çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim bilişim ağı çerçevesinde bir hizmeti de başlatmış bulunuyoruz. Bu ücretsiz internet erişimi yoluyla hayata geçiyor. Derslerinden geri kalmamaları için her türlü hazırlığı yapıyoruz. Öğrencilerimizle biraz önce konuşma imkanımız oldu. Bu hazırlıklardan dolayı çok memnunlar. Motivasyonları yükseliyor. Velilerimiz de müsterih olsunlar."'98 OKUL BİNAMIZI KULLANIM DIŞI BIRAKMA KARARI ALDIK'Elazığ'da 33'ü okul binası 4'ü de kurum binası olmak üzere 37 binada ağır ve orta hasar oluştuğu tespit ettiklerini anlatan Bakan Selçuk, Elazığ'da okul zilinin yarın çalınacağını söyledi. Bakan Selçuk,"Hasar gören bu eğitim kurumlarımızda bölgede yaklaşık 98 okul binamızı kullanım dışı bırakma kararı aldık. Bu rakama tabii Elazığ dışında Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır'daki binalar da dahildir. Yarın Elazığ'da okul zili çalacak. Velilerimiz, öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin bilgileri dahilinde öğrencilerimizin ilişkilendirildiği bütün okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitime geçilmiştir. Yeni okul binalarımız hazır hale gelinceye kadar hiçbir öğrencimiz sıkıntı yaşamadan eğitim öğretim devam edecektir. Hangi öğrencimiz bulunduğu konuma bağlı olarak en yakın hangi okula ilişkilendirilecektir. Bu çalışmaların tamamı bitti, hazırız. İl merkezinde boşaltılan 17 okulumuzdaki yaklaşık 9 bin öğrenci, ilçelerimizde boşaltılan 2 bin civarındaki öğrenci, toplam 11 bin civarındaki öğrencimiz bugün itibarıyla hangi okulda yarın sabah bulunacaklar. Bunlar belirlendi gerekli iletişim sağlandı. Altını önemle çizerek Elazığlı hemşerilerimiz ve kamuoyu ile paylaşmak istediğim bir husus daha var. Yeni okul binalarımızın inşası meselesi, bu anlamda aziz milletimizin kültüründe yüzyıllardır var olan imece geleneğini bir kez daha görüyoruz. Bu depremde eller birleşti, güçler bir araya geldi ve hayırseverimiz Elazığ'a 21'i okul 1 spor salonu olmak üzere yeni binalar kazandıracaklar. Bu husustaki her türlü eksiği de Milli Eğitim Bakanlığı olarak gidermek üzere tedbirlerimizi aldık. Hayırseverlerimize huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

