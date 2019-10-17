Bakan Selçuk: Yapılamayan derslerin telafisi gerçekleştirilecek (2)

17.10.2019 14:33

SURUÇ'U ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesini ziyaretinin ardından sınır hattındaki Suruç ilçesine geçerek, öğrencilerle bir araya geldi. 'Kodlama Haftası' kapsamında Sanat Sokağı'nda öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceleyen Bakan Selçuk'a, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş eşlik etti. Bakan Selçuk, öğrencilerle sohbet ederek, yaptıkları çalışmalar ve uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: DHA