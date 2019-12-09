Bakan Selçuk: "Yaklaşık 8 milyar nüfusa sahip dünyamızın yüzde dokuzu 65 yaşın üzerinde"
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Bakan Selçuk: "Yaklaşık 8 milyar nüfusa sahip dünyamızın yüzde dokuzu 65 yaşın üzerinde"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'ne katıldı.

09.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:15
Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'un konuşması

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'ne katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Selçuk: "Yaklaşık 8 milyar nüfusa sahip dünyamızın yüzde dokuzu 65 yaşın üzerinde"
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