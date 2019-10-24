Bakan Selçuk ve Kasapoğlu, Öğretmen Kupası Tanıtım Toplantısı"na katıldı

Bakan Selçuk ve Kasapoğlu, Öğretmen Kupası Tanıtım Toplantısı"na katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona girişi Katılımcılar Bakanların futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi oynamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,"Öğretmen Kupası...

24.10.2019 13:09
Bakan Selçuk ve Kasapoğlu, Öğretmen Kupası Tanıtım Toplantısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona girişi

Katılımcılar

Bakanların futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi oynamaları

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,"Öğretmen Kupası Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Kaynak: AA
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