Bakan Selçuk ve Kasapoğlu, Öğretmen Kupası Tanıtım Toplantısı"na katıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona girişi Katılımcılar Bakanların futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi oynamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,"Öğretmen Kupası...
24.10.2019 13:09
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona girişi
Katılımcılar
Bakanların futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi oynamaları
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,"Öğretmen Kupası Tanıtım Toplantısı"na katıldı.
Kaynak: AA