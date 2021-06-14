Bakan Selçuk ve Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Selin Vurduğu Gölbaşı'nı Yakından İnceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Selçuk ve Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Selin Vurduğu Gölbaşı'nı Yakından İnceledi

Bakan Selçuk ve Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Selin Vurduğu Gölbaşı'nı Yakından İnceledi
Habermetre - Haberler | Toplum

14 Haziran 2021, Pazartesi HaberlerBakan Selçuk, Kaymakam Bilgihan ve Başkan Şimşek Gölbaşı'nda incelemelerde bulundu.

14 Haziran 2021, Pazartesi Haberler

Bakan Selçuk, Kaymakam Bilgihan ve Başkan Şimşek Gölbaşı'nda incelemelerde bulundu…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gölbaşı Kaymakam'ı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve MHP ile AK Parti Meclis üyeleri aşırı yağış sonrası olumsuz etkilenen Gölbaşı'na giderek incelemelerde bulundu. Emirler Mahallesi'nde konuşan Bakan Selçuk, "Belediyelerden arkadaşlarımız, kaymakamlık her türlü hasar tespitini yapıp dünden itibaren gerekli çalışmalara başladı" dedi.

Sel felaketi yaşanan Emirler Mahallesi'ne giderek incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gölbaşı Kaymakam'ı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, selde maddi hasarı olan köylüler ile bir araya geldi. İki gün önceki yağıştan etkilenen evlerde incelemelerde bulunan Bakan Selçuk, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yetkililerin bölgede gerekli çalışmaları yaptığını anlatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu köyden olmam dolayısıyla burada bulunuyorum, ilgili bakanlıklardan, belediyelerden arkadaşlarımız, kaymakamlık her türlü hasar tespitini yapıp dünden itibaren gerekli çalışmalara başladı. Biz hem bir 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunalım hem de köylülerle beraber buradaki hasarları konuşalım istedik. Bu çerçevede yazılı olarak tespit tutanakları tutuldu. Bundan sonra işlem süreçleri başlayacak. Özellikle dere yataklarının ıslahı konusunda gereken tedbirleri yenileyerek bundan sonra böyle bir durumun olmaması için daha dikkatli olunması söz konusu. İnşallah gereken her şey yapılacak. "

Vatandaşımızın yanındayız

Yaşanan her türlü zorlukta Gölbaşı halkının yanında olduklarını açıklayan Başkan Ramazan Şimşek "Sağ olsun kendisi de aynı zamanda Gölbaşılı olan Sayın Bakanımız Ziya Selçuk, Kaymakamımız Tülay Baydar Bilgihan ve MHP ile AK Parti Meclis üyelerimiz ile vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Her zaman her koşulda vatandaşlarımızın yanındayız. Dere ıslahı için bütün çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bundan sonra vatandaşlarımızın sel felaketi ile karşı karşıya kalmamaları için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Sedat Peker Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Ataizi Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses
Spor Diego Fatih Terim Roland Garros Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Selçuk ve Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Selin Vurduğu Gölbaşı'nı Yakından İnceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 22:32:32. #1.16#

title