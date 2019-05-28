Bakan Selçuk ve Bakan Ersoy "Müzede Eğitim Programı tanıtım toplantısı"na katıldı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen, öğretmenlerin müzeleri eğitim ortamı olarak kullanmaları, çocukların sınıf içi öğrenmelerini daha sahici öğrenme ortamlarına taşıyarak farkındalık, bilinç ve beceriye ilişkin kazanımlarını birleştirmek amacıyla başlatılan Müze Eğitimi Sertifika programının basın toplantısı Topkapı Sarayı Müzesi önünde gerçekleştirildi. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.





ÖĞRENCİLERE BİR ŞEYLER ÖĞRETMEK İSTİYORSANIZ ÖNCE ÖĞRETMENLERİ EĞİTMENİZ GEREKİYOR

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Farkındalık yaratmak istiyorsanız küçük yaşlardan başlamanız gerekiyor. O açıdan öğrenci ve gençlerimiz çok daha önemli. Öğrencilerimize ve gençlerimize bu kültürel değerlerimizin, kültürel varlıklarımızın değerlerini anlatmak, değerini öğretmek ve bunların kıymetini bilen nesiller yaratmak da bizim açımızdan çok çok önemli. Tabi gençlere ve öğrencilere bir şeyler öğretmek istiyorsanız önce öğretmenleri eğitmeniz gerekiyor, öğretmenlere anlatmanız gerekiyor." dedi.

Müzecilik eğitim programının oluşum sürecinden bilgiler veren Bakan Ersoy, "Müzeyi biz hem geçmişimize sahip çıkmak hem geleceğimize sahip çıkacak nesiller yetiştirmek açısından çok önemli görüyoruz. Müzelerin sadece gezilecek bir yer olarak değil, toplumumuzun yetişmesi için çok da güzel bir okul olduğunu uygulamalı yapıldığı zaman da çok da başarılı sonuçlar veren bir okul olduğunun farkındayız." diye konuştu. Müzenin turizmin ayrılmaz bir parçası olarak görüldüğünü belirten Ersoy, eğitim programının, Türkiye'nin geleceğindeki stratejik sektörlerden birinin turizm olduğunu ve küçük yaştan beri nesillere müzeyi ve turizmi anlatmak açısından çok faydalı olduğunu söyledi.





"TARİH BİLİNCİNİ SADECE KİTAPLARDAKİ METİNLER OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Bakan Ersoy'un ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Biz tarih şuurunu ya da tarih bilincini sadece kitaplardaki metinler olarak, paragraflar olarak görmüyoruz. Biz tarihi yaşamak, coğrafyayı yaşamak, sosyolojiyi yaşamak için müze ve benzeri ortamların yaşayarak, yaparak değerlendirilmesinin önemini ortaya koymak istiyoruz. Birkaç sene içerisinde 100 binin üzerinde öğretmenimiz eğitim alma çabası içerisinde olacak. Bu eğitimin uluslararası bir şekilde genişlemesi konusunu da önemsediğimizi ifade etmek isterim." dedi.

Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 vizyonu doğrultusunda yaptığı bütün çalışmaların her birinin birbirini destekleyici ve tamamlayıcı bir mahiyette olduğunu vurgulamak isterim. Biz bir eğitim sistemini bütün alt sistemleriyle senkronize bir şekilde eş güdümlü ve eş zamanlı bir şekilde hayata geçirmezsek muhakkak suretle bazı aksamalar söz konusu olacaktır. Müze eğitimini lütfen sadece bir müze eğitimi olarak görmeyin. Ana sistemin alt sistemlerinden bir tanesi olarak, çok özel bir çalışma olarak görün. Böyle gördüğümüzde öğrencilerimiz için oluşacak anlam kümesi, öğretmenlerimizin yaptıkları işe anlam yüklemesi çok daha kolaylaşacaktır."

diye konuştu.

Açılış konuşmaları sonrasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, 'Müze Eğitim Sohbeti' gerçekleştirdi. Program çerçevesinde 17-21 Haziran 2019 tarihleri arasında öğretmen "Müze Eğitici Eğitimi" programının düzenlenmesi ve iki yıl içerisinde 15 bin öğretmenin müze eğitimi alması hedefleniyor.

Kaynak: DHA