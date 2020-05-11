Bakan Selçuk: "Vatandaşlarımıza Pandemi Sosyal Destek programı kapsamında sosyal yardımları...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek programı kapsamında sosyal yardımları ulaştırdıklarını belirtti.
11.05.2020 21:46 | Son Güncelleme: 11.05.2020 21:52
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek programı kapsamında sosyal yardımları ulaştırdıklarını belirtti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk sosyal medya hesabından, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında sosyal yardımları ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İHA