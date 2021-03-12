Bakan Selçuk, Valilik ile Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nu ziyaret etti

Bakan Selçuk, Valilik ile Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nu ziyaret etti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Zonguldak programı kapsamında Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'na ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Selçuk, Valilik ile Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nu ziyaret etti

ZONGULDAK - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Zonguldak programı kapsamında Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'na ziyaret gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; Ereğli ilçesindeki programların ardından Merkez ilçeye hareket etti. Selçuk, Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'na ziyaret gerçekleştirdi. Öğrenciler ve öğretmenler tarafından karşılanan Selçuk burada atölyeleri ziyaret edip öğrencilerle sohbet etti. Bakan Selçuk ardından Zonguldak Valiliği'ne hareket etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Selçuk'u karşılayan Vali Mustafa Tutulmaz, "Sayın Bakanımız Valiliğimize hoş geldiniz. Bakanımızla birlikte bu gün ilimizin eğitimle ilgili problemlerini, yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmeler yapıyoruz. Kendisine huzurlarınızda ilimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Selçuk da "Burada Zonguldak'ın eğitim öğretim meselelerini istişare etmek için yapılabilecek muhtemel projeleri gözden geçirmek için bulunuyoruz" diye konuştu. Bakan Ziya Selçuk kent ziyareti kapsamında AK Parti İl Başkanlığı ile Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları kapsamında BEÜ Konferans Salonu'nda öğretmenlerle buluşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM