Bakan Selçuk: "Uzun Vadeli, 50 Yıllık Hedefler Koyuyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, önlerine kısa vadeli hedefler koymadıklarını belirterek, "Uzun vadeli, 50 yıllık hedefler koyuyoruz. Koyduğumuz hedefleri de çok kısa içerisinde gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, Nazilli ilçesinde iş adamlarıyla yenilen yemeğin ardından Nazilli Ticaret Odasının yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi ve bir konuşma yaptı.

Hain darbe girişimlerine, ekonomik operasyonlara, tüm engellemelere rağmen istikrarla büyüyen, adım adım yukarı tırmanan, daha da yukarı tırmanacak bir Türkiye'nin var olduğunu söyleyen Selçuk, "Önümüzde artık kısa vadeli hedefler koymuyoruz. Uzun vadeli, 50 yıllık hedefler koyuyoruz. Koyduğumuz hedefleri de çok kısa içerisinde gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

"Hep beraber Türkiye'yi büyüteceğiz."

Hükümet olarak hayata geçirdikleri teşvik paketleri ve işverenlerin bu desteklere gösterdiği ilgiyle Aydın'ın çalışma hayatının da ivme kazandığını ifade eden Selçuk, şunları söyledi:

"İlimizde aktif sigortalı kişi sayısının son 17 yılda yüzde 60'a yakın arttığını görüyoruz. İŞKUR aracılığıyla Aydın'da 17 yılda toplam 140 bin vatandaşımızın işe yerleşmesini sağladık. Ülke genelinde içerisinde mesleki eğitim, iş başı eğitim, girişimcilik gibi alt başlıkları olan aktif iş gücü programları düzenliyoruz. 2002 yılında bu programlardan sadece bin 500 vatandaşımız yararlanırken, 17 yılda bu sayıyı 500 bine yani yarım milyona çıkardık. Bu sayede vatandaşlarımızın edindikleri nitelikleri ve tecrübeleri geliştirerek işverenlerimizin nitelikli elemana kavuşmasın hedefliyoruz.

Bakanlık olarak İl müdürlüklerimizle, tüm teşviklerimiz ve desteklerimizle sizlerin yanındayız. Bu anlamda istihdam seferberliği hem işverenlerimiz hem de gençlerimiz için önemli fırsatlar sunuyor. Siz yeter ki üretimi ve yatırımı arttırın. Biz de devlet yeni teşvik paketimizde olduğu gibi bütün fedakarlıklardan kaçınmayarak sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Vatanımıza milletimize, üretime, yatırıma ve inşallah ilave istihdamla ülkemizi beraber büyüteceğiz. Hep beraber Türkiye'yi büyüteceğiz."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da istihdam ve teşvik paketinden özel sektörün memnun olduğunu dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, "Dost kara gün içindir. Devletimizi yanımızda görüyoruz. Bunlar tarihi destekler. Allah kendilerinden razı olsun. Bize de düşen bu yolda kendilerine hizmet etmek. Son 25 yılda neler gördük. Bütün sıkıntıları aştık. Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak. Tümseği aştığımız da tekerlek de hızlı gidecek. Bizim kendimizden başka dostumuz yok. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Programın ardından Dallıca Göl Parkı ve Nazilli Devlet Hastanesindeki 6 yataklı 2. Düzey Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nin açılışını yapan Bakan Selçuk, destekte bulunan hayırsever Taner Sayın'a plaket takdim etti.

Bakan Selçuk, ardından huzur evini ziyaret ederek burada kalan vatandaşlarla sohbet etti.

Programa Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekilleri Bekir Kuvvet Erim ve Metin Yavuz, AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş da katıldı.

Kaynak: AA