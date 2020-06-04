Bakan Selçuk: Uzaktan öğretimin altyapısını iyileştirme projesi başlattık
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Bakan Selçuk: Uzaktan öğretimin altyapısını iyileştirme projesi başlattık

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan öğretimin altyapısını iyileştirmekle ilgili büyük bir proje başlattık. Türkiye'nin dünyada uzaktan eğitim altyapısı en iyi birkaç ülkeden biri olacağını şimdiden müjdeleyebiliriz" dedi.

Bakan Selçuk: Uzaktan öğretimin altyapısını iyileştirme projesi başlattık
04.06.2020 12:20 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:24

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan öğretimin altyapısını iyileştirmekle ilgili büyük bir proje başlattık. Türkiye'nin dünyada uzaktan eğitim altyapısı en iyi birkaç ülkeden biri olacağını şimdiden müjdeleyebiliriz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle il ziyaretlerinin iptal olması üzerine dijital ortamdan gerçekleştirilen 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında, Çankırı ve Bitlis'teki eğitimcilerle videokonferansla bir araya geldi. Salgın başladıktan 1 hafta sonra uzaktan eğitime geçişin Milli Eğitim Bakanlığı ekibinin gücü ve fedakarlığı sayesinde gerçekleştiğini belirten Selçuk, yaz aylarında EBA'nın zengin içerikle yayına devam edeceğini belirtti. Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Yaz aylarında da EBA TV ve EBA internetteki faaliyetlerimiz dolu dolu geçecek. Okuma yazma konusunda sorun yaşayan ilkokul 1'inci sınıftaki öğrencilerimizden tutun da üniversiteye hazırlanan 12'nci sınıftaki gençlerimize kadar. Herhangi bir hobi konusunda eğitim almak isteyen yetişkinlere, anne baba eğitimlerinden öğretmen eğitimlerine kadar çok zengin içeriklerimiz olacak. Ben orta vadede çocukların bazı dersleri uzaktan almasını istiyorum. Sürekli teorik dersler olmamalı okulda. Bir boşluk olmalı. ve o boşlukta da çocuklar sosyalleşmek için arkadaşlık için atölyelerde vakit geçirmek için zamana ihtiyaç duyuyorlar. Bu vesileyle de uzaktan öğretimin altyapısını iyileştirmekle ilgili de büyük bir proje başlattık. Türkiye'nin dünyada uzaktan eğitim alt yapısı en iyi birkaç ülkeden biri olacağını şimdiden müjdeleyebiliriz."'DAHA YUMUŞAK GEÇİŞ YAPMAYI PLANLIYORUZ'Bakan Selçuk, meslektaşlarına yüz yüze eğitim başladığında devreye girecek uyum çalışmaları konusunda da bilgi verdi. Oyun temelli bakış açısını çok önemsediğini belirten Selçuk, "Okullar açıldığında Eylül ayında çocuklarımızın oyun temelli bir uyum ve adaptasyon süreci geçirmelerini istiyoruz. Bunun için de bazı etkinliklerle ilgili kitapçıklar hazırladık, öğretmen eğitimi planlıyoruz. Çocuklarımızın uyum sürecinin kolaylaşması için hangi faaliyetler hangi yaş grubunda nasıl yapılabilir bununla ilgili kitaplar dokümanlar hazırladık. Böylece daha yumuşak bir geçiş yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.'YATIRIMLARIMIZ BAŞLADI'Bakan Selçuk, Bitlis'teki eğitimcilerle yaptığı görüşmede ise "Gördük ki başka bir dünya geliyor ve biz çocukları bu dünyanın geleceğine göre yetiştirmeliyiz. Bu yeni süreçte Türk milli eğitim sisteminin uzaktan eğitimi de içine alan şekilde yeniden tasarlanması gerekiyor. Biz buna bir yıl önce başlamıştık. Salgın döneminde birçok ülkeden daha hızla harekete geçerek ulusal düzeyde uzaktan eğitimi gerçekleştirebilmemizin sebebi de bu çalışmalarımız. Bizim dijital eğitim alt yapımızın güçlenerek devam ettiğini göreceksiniz. Yatırımlarımız başladı" dedi. 'AŞIK VEYSEL BİZİM HİZA TAŞIMIZ'

Öte yandan 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'na her yörede farklı ezgilerle öğretmenler renk katıyor. Bitlis'te ise müzik öğretmeni Veysel Sulukaya, kent ile özdeşleşen 'Bitlis'te Beş Minare' türküsünü seslendirdi. Bakan Selçuk da türküye eşlik etti. Cangül Türkgüzeli'nin arkasında sazları gören Selçuk, bir türkü de ondan dinlemek istedi. Cangül öğretmen, sazıyla Aşık Veysel'in 'Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana' türküsünü söyledi. Cangül öğretmene teşekkür eden Bakan Selçuk, "Aşık Veysel bizim hiza taşımız. Ne güzel söylemiş 'Derdim bana derman imiş bilmedim, hiçbir zaman gül dikensiz olamaz' diye üzerinde günlerce düşünsek yeridir" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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