Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devamı kararlaştırıldı
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Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devamı kararlaştırıldı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin, "Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, Kabine Toplantısı'nda ortaya çıkan görüşler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır" dedi.

Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devamı kararlaştırıldı
29.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:02

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin, "Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, Kabine Toplantısı'nda ortaya çıkan görüşler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır" dedi.

Bakan Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek, başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimiyle ilgili bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Koronavirüs ortaya çıktığından bu yana isabetli karar almak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Selçuk, bakanlık olarak Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimlerle gerekli değerlendirmeleri yapıp, gereken önlemleri ivedilikle alma kararlığı içinde olduklarını vurguladı.

'YAKLAŞIK 1 MİLYON ÖĞRETMEN GÖREV YAPIYOR'Bakan Selçuk, salgının başladığı tarihten itibaren dünya ülkelerinin pek çoğundan önce uzaktan eğitime geçmenin faydalarını şimdiden gördüklerini belirterek, "Bilindiği gibi bakanlığımız bünyesinde Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla sayıda öğrencimiz var. Ayrıca yaklaşık 1 milyon öğretmenimiz bakanlığımız bünyesinde görev almaktadır. Bu nedenle alınan tüm kararların ülkemizdeki birçok hane halkını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiğinin bilinci içindeyiz. Çalışmalarımızı bu perspektifle en ince ayrıntısına kadar planlıyoruz. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, Kabine Toplantısı'nda ortaya çıkan görüşler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır" diye konuştu. 'UZAKTAN EĞİTİM TEK SEÇENEĞİMİZ'Bakan Selçuk, çocukların en güvende oldukları yerin evleri olduğunu, herkesin elden bırakmayacağı yegane şeyin tedbir, sabır, anlayış ve dikkat olduğunu kaydetti. Selçuk, "Süreç uzadıkça motivasyonunuzun düştüğünü, sıkıldığınızı, bunaldığınızı tahmin edebiliyorum. Bir an önce normalleşme adımlarını atabilmemiz, okullarımızı sağlıkla açabilmemiz, eskisi gibi okul bahçelerinde koşup sınıflarda gülebilmemiz için bu süreci hep birlikte böyle yönetmek durumundayız. Uzaktan eğitim şu an elimizdeki tek seçeneğimiz. Biz onu sımsıkı tuttuk ve çocuklarımız bu süreçte öğrenme kaybı yaşamasınlar, okuldan, eğitimden kopmasınlar, telafi eğitiminin zeminini sağlam atsınlar, diye yüz binlerce öğretmenimizle tüm enerjimizi oraya vererek uzaktan eğitim üzerinde çalışıyoruz. Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam, uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları" dedi. 'TEMEL AMACIMIZ, ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMDEN KOPMAMASI'Okulların 16 Mart'ta kapanmasıyla 1 hafta gibi kısa sürede uzaktan eğitimi hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Selçuk, yüzlerce gönüllü öğretmen ve teknisyenin uzaktan eğitim sürecinin başarıyla gerçekleşmesi için büyük çaba gösterdiğini belirtti. Uzaktan eğitimdeki temel amaçlarının, çocukların eğitimden kopmaması; okullarından, sınıflarından, derslerinden soğumaması olduğuna dikkat çeken Selçuk, şöyle konuştu: "Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz bu süreçte bizlerin en hassas olduğu konudur. Tüm hazırlıklarımızı öğrencilerimizin bulunduğu koşullar perspektifinde etraflıca düşünerek hazırlamaktayız. 11'inci ve 12'nci sınıflarda öğrenim gören öğrencilerimize EBA Akademik Destek platformuna yoğun talep olduğunun farkındayız. Elbette bu yapay zeka destekli öğretim sistemi öğrencilerimize kendi hızında ve sıfırdan alarak öğretme üstüne kurulu bir sistem. EBA Akademik Destek platformuna kaydolan ve kullanan 11'inci ve 12'nci sınıf öğrenci sayısı 1 milyona yaklaşmıştır. MEB olarak salgınla mücadelede bizlere yeni ve önemli tecrübeler kazandırdı. Meslek liselerimizdeki Ar-Ge çalışmaları, izole, numune alma, el dezenfektanı gibi pek çok malzemeyi de üretmeyi başardılar. Milletim adına teşekkürlerimi sunarım. "'CUMHURBAŞKANI'MIZ AÇIKLAMA YAPACAK'Bakan Selçuk, bir soru üzerine, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tarihiyle ilgili, "LGS tarihiyle ilgili hafta başında yapılacak Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı'mız açıklama yapacak. Sosyal mesafe konusunda da arkadaşlarımızla beraber simülasyonlar yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyeleri ile temas halindeyiz. Dün de bir toplantı yaptık konuyla ilgili" diye konuştu.

81 il milli eğitim müdürleri ile telafi eğitimi için toplantı yapacaklarını kaydeden Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili çizilecek yola ilişkin ise "Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Notları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. İkinci dönemde bir not verilmesi söz konusu değil, birinci dönemin notları geçerli. Bir zayıf not olması durumu söz konusu ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler" dedi. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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