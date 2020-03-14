Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimi simülasyonlar ile anlatacağız
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Ziya Selçuk, Twitter, Güncel

Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimi simülasyonlar ile anlatacağız

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 hafta tatilin ardından uzaktan eğitimin başlayacağını belirterek, "Uzaktan eğitimle ilgili tüm süreci hafta içi simülasyonlar ile anlatacağız" dedi.

14.03.2020 09:49 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:49
Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimi simülasyonlar ile anlatacağız

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 hafta tatilin ardından uzaktan eğitimin başlayacağını belirterek, "Uzaktan eğitimle ilgili tüm süreci hafta içi simülasyonlar ile anlatacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz bugünden itibaren evdeler. Bir sonraki hafta uzaktan eğitim başlıyor. Ailelerimizin bizimle işbirliği içinde olmaları çok önemli. Biz gerekli altyapıyı ulusal ölçekte sağladık; velilerimizin de katılımıyla eğitimi zenginleştireceğiz. Uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm süreci hafta içi size simülasyonlar ile anlatacağız. Dersleri nasıl izleyeceğinizi, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA'nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız" ifadelerini kullandı.ANKARA,


Kaynak: DHA

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