Bakan Selçuk'un övgü ile bahsettiği Ayşenur konuştu
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Bakan Selçuk'un övgü ile bahsettiği Ayşenur konuştu

Bakan Selçuk'un övgü ile bahsettiği Ayşenur konuştu İnek otlatırken EBA Canlı derse katılan proje okulu Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ayşenur Doludağ'ın o anları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Bakan Selçuk'un övgü ile bahsettiği Ayşenur konuştu
18.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:52

Bakan Selçuk'un övgü ile bahsettiği Ayşenur konuştu

BALIKESİR - İnek otlatırken EBA Canlı derse katılan proje okulu Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ayşenur Doludağ'ın o anları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Manisa Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan ve Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Bayraklı kırsal mahallesinde yaşayan Ayşenur Doludağ'a EBA canlı dersle ilgili övgüler yağdırdı.

Bir anda sosyal medya da en çok paylaşılan isim olan ve Bakan Selçuk'un övgü dolu sözlerinden mutlu olduğunu belirten Ayşenur Doludağ köydeki yaşantısını anlatarak doğallığı çok sevdiğini belirtti. Ders çalışmayı da sevdiğini ancak internet çekmediği için ancak ineklerle birlikte zirveye çıkması gerektiğini belirten Doludağ 10 yıldan bu yana ilk defa bahar ayında köyde kaldığını ve baharda işlerin daha zor olduğunu belirtti.

İnternette çekse daha güzel olacak, Ablam bu yüzden okulu dondurdu

Bakan Selçuk'a övgü dolu sözleri için teşekkür eden Ayşenur Doludağ "Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi proje okulunda okuyorum 10. Sınıf öğrencisiyim. Normalde köyde oturuyoruz ailemle birlikte bu pandemi sürecinde de köye gelmek zorunda kaldık. Burada hayvanlarla birlikte tarla işlerine bakıyoruz bu şekilde. İlk önce biz hayvanları otlatırken dağda telefon çekince ben canlı derse katıldım. Canlı derse katılınca da öğretmen Sebahat Hoca beğenince fotoğrafı çekmişti benim. Ondan sonra bu okul grubundan Milli Eğitim Bakanlığına kadar gitmiş. Milli Eğitim Bakanı da görmüş bu çok mutlu etti bizi aynı şekilde okulumu öğretmenlerim çok mutlu oldular bende çok mutlu oldum Ailemde aynı şekilde böyle oldu ani oldu yani. Çok mutlu oldum ilk önce bi şaşırdım çünkü her yerde ben çıktım bir anda karşıma çok değişikti hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok mutlu oldum. Öncelikle bu fırsatı bize tanıdığı için çok teşekkür ederim ona. ve bu durum bizi çok mutlu etti İnşallah yakın zamanda onunla da görüşmek istiyoruz. Eğitim görmek sizin hakkınız bizim görevimiz demişti. Bizde küçükken hayvan otlatıyorduk kitap okuyorduk demek isterdim ama kitap okumuyorduk biz sadece ineklerimiz vardı dedi. Buda bizim çok şanslı olduğumuzu gösteriyor zaten bizde bunun farkındayız. Ama tek sorunumuz internetimizin çekmemesi internette çekerse daha şanslı olacağız. Evde sadece televizyondan bağlanabiliyoruz EBA TV'den ama evde internetten bağlanamıyorum canlı derslere dağda bağlana bildim o şekilde canlı derse katıldım.

Yazları tarla işlerimiz oluyor tarla işleri, arta kalan vakitlerde genelde evde dinlendiğim sürece kitap filan okuyorum bazen konu tekrarı falan yapmaya çalışıyorum. Ama çok fırsatımız olmuyor çünkü tarla işleri bizim elimizde biz yapmaya çalışıyoruz yoruluyoruz yaz boyu böyle geçiyor genelde, 5 Kız kardeşiz biz en küçükleriz ikizim var benim birde en büyük ablam evli 2 tane de ablam burada ortanca ablam üniversite okuyor Hacettepe'de psikoloji okuyor ama oda bu durumdan dolayı buraya gelince internet çekmediği için bilgisayar falanda olmadığı için okulunu dondurmak zorunda kaldı şu anda oda derslerini göremiyor çünkü okulunu dondurdu derslerini göremiyor.

Geleceğin Hukukçusu Olmak İstiyorum

İleride ben bu sene bölümlerimizi seçtik eşit ağırlığı seçtim ve ben hukuk okumak istiyorum liseye başladığımdan beri hep hukuk okumak istedim inşallah bunu gerçekleştiririm inşallah olur.Çünkü ülkemizde gerçekten çok fazla daha çok benim için kadına şiddet çok fazla artmaya başladı ülkemizde bu durum bizi çok üzüyor. Çok fazla haberlerde gördükçe daha fazla üzülüyoruz ve ben kadın olacağım büyüyünce sonuçta bende hukuk okumak istiyorum. Kadınları savunmak istiyorum Evet kesinlikle çünkü ben burada ders çalışıyorum okulda da ders çalışıyorum benim için fark etmiyor tatbiki de zor okumak zor ama inanırsak başaracağımıza inanırsak başarırız zaten çalışırsak yaparız, her türlü ortamda çalışabiliriz, engel yok. Doğal ortam daha güzel araba sesleri yok, binalar yok karışıma çıkan binalar yok biz zaten hepimiz hayatımız boyunca zaten köy yaşamını daha çok sevdik ben Manisa da yurtta kalıyorum. Yurtta sürekli araba sesleri var binalar var karşımda bu beni boğuyor ama burada öyle bir şey yok daha çok kuş sesleri hayvanlar bu beni daha mutlu ediyor daha çok içimi açıyor ders çalışmak için. "şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da genç kız tebrik etmek için evinde ziyaret etti. Boş zamanlarında kardeşleri ile birlikte okumaları için bol miktarda kitap hediye etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz da tebrik amaçlı kitap dolu bir çanta gönderdi.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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