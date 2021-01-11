Son dakika: Bakan Selçuk'un, "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta bayrak törenleri düzenlendi, İstiklal Marşı okundu.

Bitlis

Bitlis'te Şehit Mahir Ayabak İlk ve Ortaokulu önündeki törende İstiklal Marşı okundu.

Törene İl Milli Eğitim Şube Müdürü Nedim Yoldaş ve öğretmenler katıldı.

Yoldaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun zamandır salgın nedeniyle okulların bahçelerinde bayrak törenlerini düzenleyemediklerini söyledi.

Tüm Türkiye'de olduğu kentte de tören düzenlediklerini belirterek, "Personellerimizle okulların bahçelerinde tören yaptık. İstiklal Marşını okuduk. Okullara yakın öğrencilerimiz balkonlarda eşlik etti. Bazıları evlerinde okudu. En yakın zamanda tüm öğrencilerin katılacağı bayrak törenlerini yapacağız inşallah." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı