Bakan Selçuk'un Kurban Bayramı Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor; Yüce Allah'tan ülke ve milletçe, birlik ve beraberlik içinde geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Evlerimizi, sofralarımızı, rızkımızı paylaşarak insanlığımızı yeşerttiğimiz; dargınlıkları barışa, farklılıkları zenginliğe dönüştürdüğümüz bir mübarek Bayrama daha kavuşmuş bulunmaktayız. İnsanımıza, insanlığa verebileceğimiz en önemli mesajların başında gelmektedir bayramlarımız... Çocuklarımızın masumiyetiyle değer kazanan, onların sevinci ve tebessümüyle güzelleşen bayramlarımız, ruh dünyamızı ferahlatan özel günlerdir" ifadelerini kullandı.

Selçuk, mesajının devamında şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz yüzyılın dayattığı tüm kutuplaşma ve kuşatmalara karşı Bayramlarımız, "Her dem yeniden doğarız/ Bizden kim usanası" dizelerindeki Yunusça cevaptır. Bu düşüncelerle öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor; Yüce Allah'tan ülke ve milletçe, birlik ve beraberlik içinde geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum. Direksiyon başına geçecek sürücülerimizi de sabırlı ve dikkatli olmaya, mutlaka ama mutlaka trafik kurallarına uymaya çağırıyorum. Siz olmadan bayram olmaz..." - ANKARA