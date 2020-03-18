Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" twitine Malatya'dan kayısılı destek Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 81 ilde 81 okula Malatya kayısısı göndereceklerini bildirdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 81 ilde 81 okula Malatya kayısısı göndereceklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." twitine Çınar da destek verdi.

Çınar, yaptığı yazılı açıklamada, çocukları her türlü hastalıktan uzak tutmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Kayısının içerdiği mineraller bakımından koronavirüs başta olmak üzere tüm hastalıklara karşı tüketilebilecek çok değerli bir besin kaynağı olduğuna işaret eden Çınar, şu ifadeleri kullandı:

"Vücut direncinin artmasına ve bağışıklılık sisteminin güçlenmesine büyük faydalar sağlayan kayısımız, içerdiği minareler ve vitaminler bakımından sıhhatli bir bünye için olmazsa olmazdır. Küresel bir tehdit haline dönüşen koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, insanlarımızı bu beladan uzak tutmak için her türlü çabanın sergilendiği bu kritik dönemde bizler de tüm vatandaşlarımıza, bu beladan uzak kalmaları için mutlaka kayısı tüketmeleri yönünde sürekli çağrı yapıyoruz."

Çınar, Bakan Selçuk'un paylaşımının ardından harekete geçtiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızın sosyal medya paylaşımına 'O kadar uzun teneffüs enerji depolamak için büyük bir fırsat. Sayın Bakanım bu uzun teneffüste çocuklarımızın mutluluğuna Malatya'mızın kayısıyla ortak olmak istiyoruz, 81 ilde 81 okula kayısılar bizden.' şeklinde cevap verdik. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, göz nurumuzdur. Onların her türlü hastalıktan ve sıkıntıdan uzak kalması için ne gerekiyorsa yaparız. Belediye olarak ülkemizin 81 kentindeki 81 okula Malatya kayısısı göndereceğiz. Çocuklarımıza şimdiden afiyet olsun. Hem 40 dakikalık teneffüste hem de normal zamanlarda bol bol kayısı ve kayısı ürünleri yiyerek güç depolasınlar."

Kaynak: AA