Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' paylaşımına Karadeniz'den destek (2) RİZE'DEN ÇAYMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocukların okula döndükleri ilk teneffüsün 40 dakika olacağı paylaşımına bir destek de Rize'den geldi.

RİZE'DEN ÇAY

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocukların okula döndükleri ilk teneffüsün 40 dakika olacağı paylaşımına bir destek de Rize'den geldi. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Duyduk ki 40 dakikalık teneffüse çocuklarımıza tatlısından tuzlusuna memleketimizin dört bir yanından ikramlar yapılacakmış. Bu ziyafeti çay ile taçlandırmak lazım diye düşündük. 81 ilimizde 81 okulumuza çaylar, çayın başkenti Rize'den" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA