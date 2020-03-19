Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına Amasya'dan "misket elması" desteği
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Mehmet Sarı, Ziya Selçuk, Amasya, Güncel

Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına Amasya'dan "misket elması" desteği

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 81 ilde 81 okula "misket elması" gönderme sözü verdi.

19.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:09
Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' paylaşımına Amasya'dan 'misket elması' desteği

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 81 ilde 81 okula "misket elması" gönderme sözü verdi.

Başkan Sarı, Twitter'da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar, evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." paylaşımına destek verdi.

Başkan Sarı, Amasya Belediyesi Kültür Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, 81 ilde 81 okula "misket elması" göndereceğini ifade etti.

"Sayın Bakanımıza bu duyarlılığından dolayı, gönülden destek veriyoruz." diyen Sarı, şunları dile getirdi:

"Onun için Bakanımızın tweetine cevap vererek bizim de 81 ilde 81 okula misket elması göndereceğimizi yazdık. Öğrencilerimizin mutluluğuna ortak olmak, onları motive etmek amaçlı bu tweeti attık. Amasya deyince akla elma gelir. Öğrencilerimizin kesinlikle günde bir tane Amasya elması yemesi lazım. Biz Sayın Bakanımıza destek amaçlı, öğrencilerimize motive amaçlı verdiğimiz sözü günü geldiğinde hemen icra edeceğiz. Amasya'dan elma yüklü kamyonlarımızı hemen çıkartırız. İlk teneffüste öğrencilerimiz elmalarını yiyecekler."

Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' paylaşımına Amasya'dan 'misket elması' desteği

Kaynak: AA

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Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına Amasya'dan "misket elması" desteği

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