Bakan Selçuk'un çağrısına sevimli yanıt

Bakan Selçuk sosyal medyadan "Çocuklarımız İstiklal Marşı'mızı aylardır okullarda değil, EBA TV de okuyorlar. Oysa biz her pazartesi ve cuma "tek nefes" olurduk. Lütfen, yine devam edelim, yarın okullarımızda saat 10.00'da bayrak törenimiz var. Bize pencerelerinizden, evlerinizden katılır mısınız?" şeklinde çağrı yapmıştı. Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılıp, İstiklal Marşı okundu.

İlköğretim 2. sınıf öğrencisi M. Yekta Ekici de bu çağrıya duyarsız kalmadı ve İstiklal Marşı'nın dördüncü kıtasını okudu. Telaffuz etmekte zorlandığı kelimeler, ortaya sevimli bir okuyuş çıkardı.