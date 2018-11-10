Bakan Selçuk'un 10 Kasım Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü nedeniyle paylaştığı mesajda, "Bir 10 Kasım'da daha bıraktığı miras ve bizlere emanet ettiği genç nesile hizmetimiz boynumuzun borcudur. Aziz hatırasını saygı, minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Devletlerin, ulusların tarihinde önemli dönüm noktaları ve bu dönümlere imza atan liderleri bulunduğunu, Türk tarihinde Alpaslan'dan Osman Gazi'ye, Fatih'ten Kanuni'ye muhteşem dönüm noktalarına imza atmış liderler, devlet büyükleri olduğununu aktaran Selçuk, "Bu onur listesinin 20. yüzyıldaki mihenk taşı, Mustafa Kemal Atatürk'tür" dedi.

Atatürk'ün önderliğinde Türk halkının yaktığı bağımsızlık meşalesinin bağımlı yaşayan tüm halklara ışık saçtığını aktaran Selçuk, mesajında şunları kaydetti:

"O'nun, milletiyle el ele vererek Anadolu topraklarında yaktığı bağımsızlık meşalesinin ışığı yalnızca bizim ufkumuzu aydınlatmakla kalmamış, yüzyıllardır bağımlı yaşayan tüm Asya ve Afrika halklarının göğünde de umut saçan bir yıldız kümesi olmuştur. 'İlelebet payidar kalacağına' inandığı genç Türkiye Cumhuriyeti, bugün bulunduğu coğrafyanın kutup yıldızı olmaya devam etmektedir.

Türk ve dünya tarihinde kıymetli bir yer edinmiş Büyük Önder, 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni genç nesile, genç nesli biz öğretmenlere emanet etmiştir. Bir 10 Kasım'da daha bıraktığı miras ve bizlere emanet ettiği genç nesile hizmetimiz boynumuzun borcudur. Aziz hatırasını saygı, minnet ve şükranla yad ediyorum." - ANKARA