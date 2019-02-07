Bakan Selçuk, Uluslararası Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni Ziyaret Etti

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okul yöneticileriyle buluşma programından detaylar

Selçuk'un Uluslararası Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi ziyaretinden detaylar

Bakanın çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmesi

Bakana hediye takdimi BURSA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa'da Uluslararası Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi ziyaret etti. Bakan Selçuk ve beraberindekiler atölye ve sınıfları gezerek incelemelerde bulundu, öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA