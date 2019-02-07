Bakan Selçuk, Uluslararası Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni Ziyaret Etti

Bakan Selçuk, Uluslararası Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni Ziyaret Etti

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okul yöneticileriyle buluşma programından detaylar Selçuk'un Uluslararası Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi ziyaretinden detaylar Bakanın çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmesi Bakana hediye takdimi BURSA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,...

Bakan Selçuk, Uluslararası Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni Ziyaret Etti

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okul yöneticileriyle buluşma programından detaylar
Selçuk'un Uluslararası Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi ziyaretinden detaylar
Bakanın çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmesi
Bakana hediye takdimi BURSA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa'da Uluslararası Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi ziyaret etti. Bakan Selçuk ve beraberindekiler atölye ve sınıfları gezerek incelemelerde bulundu, öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA
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