Bakan Selçuk: Ülkemiz 17 yılda 3.5 kat büyüdü
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu-Sen İstanbul Buluşması programında konuştu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu-Sen İstanbul Buluşması programında konuştu.
Kaynak: AA
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