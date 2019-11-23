Bakan Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Final Müsabakasını izledi
Haberler » Güncel » Bakan Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Final Müsabakasını izledi - Haber

Bakan Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Final Müsabakasını izledi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona gelişi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Sporcu öğretmenlerle tokalaşması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başlama atışını yapması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tribündeki yerine geçip maçı izlemesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un...

23.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:46
Bakan Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Final Müsabakasını izledi

Milli Eğitim Bakanı 'un salona gelişi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Sporcu öğretmenlerle tokalaşması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başlama atışını yapması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tribündeki yerine geçip maçı izlemesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmenler Kupası Final karşılaşmasını izledi. Müsabakanın başlangıç atışını yapan Bakan Selçuk, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Bakan Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Final Müsabakasını izledi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et