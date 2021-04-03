Bakan Selçuk: "Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi ile 75 lisede 22 bin 500 öğrenciye ulaştık"
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Bakan Selçuk: "Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi ile 75 lisede 22 bin 500 öğrenciye ulaştık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Selçuk: 'Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi ile 75 lisede 22 bin 500 öğrenciye ulaştık'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla başlattıkları "Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesi kapsamında okullarda gerçekleştirilen rol model buluşmalarıyla 20 ilde 75 lisede 22 bin 500...

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla başlattıkları "Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesi kapsamında okullarda gerçekleştirilen rol model buluşmalarıyla 20 ilde 75 lisede 22 bin 500 öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın kız çocuklarının eğitimine büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını ve bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalara öncülük ettiklerini ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bilim ve teknolojide farklılık oluşturan ve birçok alanda dereceye giren genç kızlarımız hepimize güç ve ilham veriyor" ifadelerini kullandı.

Projenin devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, "Mühendis olmak isteyen kız öğrencilerin desteklenmesi amacıyla başlattığımız 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ni lise ve üniversite olmak üzere iki program şeklinde sürdürüyoruz" ifadelerini kaydetti.

"50 okuldan 150 gönüllü öğretmenimiz, mühendislik faaliyetlerini tanıtacak"

Lise programındaki faaliyetler arasında eğitimler, farkındalık oluşturan oyun ve sanal gerçeklik uygulamaları ile her okulla gerçekleştirilen rol model buluşmaları yer aldığını vurgulayan Selçuk, "Salgın sürecinde çevrimiçi gerçekleştirdiğimiz faaliyetler kapsamında 20 okulda 75 lisede 22 bin 500 öğrenciye ulaştık. Yeni dönemde de 50 okuldan 150 gönüllü öğretmenimizle çalışmalara devam edeceğiz. Proje kapsamında eğitim alan bu öğretmenlerimiz; lise öğrencileri, öğretmenler ve veliler için mühendislik mesleğini tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirecek" açıklamasında bulundu.

"Mühendise Sor" uygulaması

Ayrıca, projenin web sitesinde (https://www.turkiyeninmuhendiskizlari.com/) "Mühendise Sor" uygulaması başlatıldı. Gönüllü kadın mühendislere öğrencilerin sorular yöneltebildiği bu uygulama üzerinden şu ana kadar 424 soru cevaplandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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