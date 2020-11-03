Bakan Selçuk: "6,6 milyon lira kaynak aktardık"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Selçuk: "6,6 milyon lira kaynak aktardık"

03.11.2020 14:06 | Son Güncelleme: 03.11.2020 14:21
Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na 186,8 milyon TL kaynak aktardıklarını, bu rakamın 6,6 milyonunun İzmir'deki SYDV'lere yapıldığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na 186,8 milyon TL kaynak aktardıklarını, bu rakamın 6,6 milyonunun İzmir'deki SYDV'lere yapıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, 81 ilde ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV), sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktarımında bulunduklarını hatırlattı.

Kasım ayı ödeneklerine ilişkin bilgi veren Selçuk, 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına periyodik pay olarak 186,8 milyon TL kaynak yolladıklarını belirterek, "Bu rakamın 6,6 milyonu İzmir'deki SYDV'lerimize aktarıldı. Bu kaynak da daha önce yolladığımız 10 milyon acil ödenek ile birlikte vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasında kullanılacak" dedi.

Bakan Selçuk, aktarılan kaynakla hem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mali imkanlarını güçlendirdiklerini hem de vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verdiklerini söyledi.

Vakıflar kanalıyla gönderilen ödenekler, dezavantajlı durumda bulunan vatandaşların ve hanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

'Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları için 5 milyon lira kaynak aktardık.'
"Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları için 5 milyon lira kaynak aktardık."
Hisarcık'ta çiftçilere 6 bin 400 kilo Macar Fiğ tohumu dağıtıldı
Hisarcık'ta çiftçilere 6 bin 400 kilo Macar Fiğ tohumu dağıtıldı
İş Bankası, bu yıl 1,6 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı
İş Bankası, bu yıl 1,6 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mesut Yılmaz İlham Aliyev Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Şevket Çoruh Türkan Şoray Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Tamer Tuna Erol Bulut Gökhan Töre Burak Yılmaz
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Selçuk: "6,6 milyon lira kaynak aktardık" - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 14:28:07. #1.15#
title