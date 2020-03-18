Bakan Selçuk: "Türkiye genelinde doluluk oranı bu atamayla birlikte yüzde 92.3'e çıkmış bulunuyor"
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Ziya Selçuk, Türkiye, Güncel

Bakan Selçuk: "Türkiye genelinde doluluk oranı bu atamayla birlikte yüzde 92.3'e çıkmış bulunuyor"

Bakan Selçuk: "Türkiye genelinde doluluk oranı bu atamayla birlikte yüzde 92.3'e çıkmış bulunuyor" "Bir ülkenin eğitim sisteminin kalitesinin, öğretmenlerinin niteliğiyle doğrudan doğruya ilgili olduğunu biliyoruz" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye genelinde doluluk oranı bu...

18.03.2020 19:11 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:13
Bakan Selçuk:

Bakan Selçuk: "Türkiye genelinde doluluk oranı bu atamayla birlikte yüzde 92.3'e çıkmış bulunuyor"

"Bir ülkenin eğitim sisteminin kalitesinin, öğretmenlerinin niteliğiyle doğrudan doğruya ilgili olduğunu biliyoruz"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye genelinde doluluk oranı bu atamayla birlikte yüzde 92.3'e çıkmış bulunuyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '20 bin Öğretmen Atama Töreni'ne katıldı. Milli Eğitim Bakanlığında düzenlenen törene Bakan Selçuk'un yanı sıra bakanlık yetkilileri ve basın mensupları katıldı. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil 'Korona Virüs' salgını dolayısıyla Türkiye genelinde alınan tedbirler çerçevesinde, öğretmen adayları atama törenine katılamadı. Ayrıca, Bakan Selçuk ve bakanlık yetkililerinin oturma düzeni de dikkat çekti. Bakan Selçuk ve yetkililer, Türkiye genelinde alınan (Covid-19) 'Korona Virüs' tedbirleri çerçevesinde atama töreninde aralarına bir koltuk boşluk bırakarak oturdu.

Burada bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, atamanın yapıldığı 18 Mart gününün Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olduğunu belirterek, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiğini gibi orduların kazandığı zaferi, eğitimle taçlandırma gayreti içinde olduklarını kaydetti.

Türkiye genelinde 79 farklı alanda 69 şehre 19 bin 921 öğretmen ataması yapılacağını söyleyen Bakan Selçuk, "Bugün burada 79 farklı alanda 69 ilimize 19 bin 921 öğretmenimizi daha atamak üzere bir araya geldik ve devletimizin bu olağanüstü dönemde bütün iş ve işlemleri devam ediyor. Her şeyi zamanında ve yerinde yapmak için gayretimizi sarf ediyoruz. Bu atama işlemleriyle ilgili, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, kurum ve kuruluşlara özellikle teşekkür ediyorum. Yeni atanan öğretmenlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Türkiye genelinde doluluk oranı bu atamayla birlikte yüzde 92.3'e çıkmış bulunuyor"

Öğretmenliğin çok zor olduğunu, aklı, kalbi ve hayali birleştirmeyi gerektiren bir görev olduğunu bildiren Bakan Selçuk, bu çerçevede öğretmenlere güvendiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Onların heyecanını paylaşıyoruz. Bir ülkenin eğitim sisteminin kalitesinin, öğretmenlerinin niteliğiyle doğrudan doğruya ilgili olduğunu biliyoruz. Türkiye genelinde doluluk oranı bu atamayla birlikte yüzde 92.3'e çıkmış bulunuyor. Bunu önümüzdeki süreçte daha da yükseltmek azminde ve gayretindeyiz. Yeni atanacak öğretmenlerimizin heyecanını paylaşıyoruz ve onların başarılı bir öğretmenlik süreci yaşamaları için her türlü tedbiri almış durumdayız. Bugün, bu törenle birlikte atanan 20 bin öğretmenimizin önümüzdeki süreçte bütün işlemleri hayata geçirilmeye devam edecek. Ben bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş olan bütün öğretmenlerimize ve bayrağımızın dalgalandığı her yerde şanla, şerefle görev yapmaktayken şehit olan öğretmenlerimize şükranlarımı iletiyor, rahmet ve minnetle anıyorum. Bu atamanın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Atamanın yapılacağı ilk kura numarasını basın mensuplarının söylemesini isteyen Bakan Selçuk, basın mensuplarının birer birer verdiği rakamlar sonucunda ortaya çıkan, "571694832" sayısı ile 20 bin öğretmenin 69 şehre atamasının gerçekleşmesi için butona bastı.

Bakan Selçuk: 'Türkiye genelinde doluluk oranı bu atamayla birlikte yüzde 92.3'e çıkmış bulunuyor'

Kaynak: İHA

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Bakan Selçuk: "Türkiye genelinde doluluk oranı bu atamayla birlikte yüzde 92.3'e çıkmış bulunuyor"

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